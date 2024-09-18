TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor, Türkiye’nin global yeşil çelik üreticisi Tosyalı ile göğüs sponsorluğu konusunda 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sponsorluk, İskenderunspor’un 2024-2025 sezonu boyunca Türkiye Profesyonel Futbol Ligleri, özel maçlar ve kupa maçlarında kullanılacak formaların göğüs kısmında yer alacak.

"Bir rüyası bir hayali var bu şehrin" sloganıyla tanıtılan yeni formalar 3 farklı desenden oluşuyor. Klasik çubuklu forma, ’Atatürk’ün izinde’ mavi forma ve ’Körfez’ beyaz forma storelardaki yerini aldı. Turuncu-mavili kulüp, ’Şimdi daha güçlüyüz. 2024-2025 yeni sezon formalarımızla mücadele ruhunu sen de yaşa’ diyerek taraftarlarını destek olmaya çağırdı.