İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan sınırında konuşlu birliklere yaptığı açıklamada, Lübnan'a yönelik hava saldırılarının, olası bir kara harekâtına hazırlık amacı taşıdığını belirtti. Halevi, “Gökyüzünde dolaşan jetleri duyuyorsunuz; gün boyu vuruyoruz. Bu operasyonlar hem sizlerin (Lübnan’a) olası girişinizi kolaylaştırmak hem de Hizbullah'a yönelik saldırılarımızı sürdürmek için yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın Tel Aviv'i hedef alan saldırılarına da değinen Halevi, "Hizbullah bugün menzilini genişletti, ancak çok güçlü bir karşılık görecek. Operasyonlarımız sürecek, durmayacağız ve her noktayı vurmaya devam edeceğiz. Amacımız, kuzeydeki yerinden edilmiş sivillerin güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlamak" dedi.