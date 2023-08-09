Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı, son sosyal medya paylaşımında İstanbul'un mevcut durumuna dikkat çekerek şehirdeki değişen manzarayı eleştirdi.

Arzu Sabancı, geçmişte bir İtalyan arkadaşının Roma'daki turist kalabalığından şikayet ettiğini ve bu duruma şaşırdığını belirterek, "Şimdi İstanbul da aynı durumda" diyerek benzer bir duyguyu deneyimlediğini paylaştı.

Sabancı'nın Instagram üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Bir zamanlar İtalya'da yaşayan bir arkadaşım, Roma'da artan turist sayısından yakınıyordu. Evimizin önü, sokaklar turistlerle dolup taşıyordu, şehrimiz onlar tarafından işgal edilmişti ve bizim için yer kalmamıştı... O zamanlar içimden, turistlerin getirdiği geliri düşünerek 'Ne güzel, döviz bırakıyorlar' demiştim. Şimdi İstanbulumuz aynı manzaraya sahip... Nişantaşı, Bebek gibi semtlerde, sokaklarda, kafelerde neredeyse Türkçe konuşan kimse kalmamış gibi... Siyah giyimli ziyaretçilerle dolu."

Daha önce "Ülkede mülteci istemiyorum" şeklindeki paylaşımı nedeniyle tepkileri üzerine çeken Arzu Sabancı, bu seferki paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekti. Özellikle sosyal medyada, "Turistler Avrupa'dan gelse, o zaman da hoşnutsuz olmazdık" gibi yorumlar paylaşıldı.

Arzu Sabancı'nın bu son paylaşımı, şehirdeki turist yoğunluğu ve yerli halkın bu duruma yönelik hissiyatını yansıttığı için geniş bir yankı uyandırdı. Bu olayın ardından, eleştiri alan bu ifadeler nedeniyle Sabancı'nın paylaşımını hızla silmesi gözlerden kaçmadı.