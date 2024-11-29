İzmir'de Bornova Belediyesi’nin çalışanlarını bir araya getiren Birimler Arası Futbol Turnuvası, büyük bir heyecanla tamamlandı.İZMİR (İGFA) - Finalde penaltılarla Fen İşleri Müdürlüğü’nü mağlup eden Baş Şoförlük şampiyon oldu. Ödül töreninde kupa ve madalyaları takdim eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, organizasyonun motivasyon ve dayanışmayı artırdığına vurgu yaparak basketbol ve voleybol turnuvaları müjdesi verdi; “Turnuvanın 1.5 ay süren coşkusunun Bornova halkına hizmet olarak yansımasını diliyorum” dedi.

Büyükpark’taki Bornova Belediyesi halı sahasında oynanan final maçında, Baş Şoförlük ve Fen İşleri Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Normal süresi 5-5 sona eren maçta, şampiyon penaltı atışları sonunda belirlendi. Penaltılarda üstünlük sağlayan Baş Şoförlük, turnuvanın kazananı oldu. Turnuvada üçüncülük maçında Sağlık İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü mağlup ederek kürsünün üçüncü basamağına çıkmayı başardı.

Başkan Eşki’den yeni turnuvalar müjdesi

Turnuvanın ödül töreninde kazanan takımlara kupa ve madalyalarını Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki takdim etti. Başkan Eşki, organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür ederek şunları söyledi: "Böyle bir turnuvayla çalışma arkadaşlarımızın bir araya gelmesi, motivasyon ve birlik ruhu açısından çok değerliydi. Özellikle kadın çalışanlarımızın maçlara gösterdiği yoğun ilgi beni çok etkiledi. Onları sahalarda daha çok görmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde basketbol ve kadın çalışanlarımız için voleybol turnuvaları düzenleyeceğiz. Dilerim bu dayanışma, sahada olduğu gibi iş hayatında da Bornova halkına hizmet olarak döner"

1.5 ay süren heyecan

Toplam 14 takımın katıldığı turnuvada maçlar, iki grup halinde oynandı. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükseldi. 1.5 ay süren turnuva boyunca saha içindeki çekişme kadar saha dışındaki tezahüratlar da büyük bir coşkuyla devam etti. Çalışanlar, arkadaşlarına destek olmak için tribünlerdeki yerlerini aldı.