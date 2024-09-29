Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gölyaka Mahallesi'nde, 28 Eylül 2024 tarihinde saat 18.50 sıralarında İznik Gölü kıyısındaki yürüyüşü sırasında İ.K. isimli bir vatandaş eski bir top mühimmatı buldu.

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İ.K., durumu hemen yetkililere bildirdi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı pamit ekibi, olay yerine intikal ederek mühimmatın güvenli bir şekilde imha edilmesi için gerekli önlemleri aldı.

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29 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla eski mühimmat, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Kaynak: İHA