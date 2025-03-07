1999-2008 yılları arasında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, kademeli emekliliğin gelip gelmeyeceği konusunda merak içinde.

EYT kapsamında 1999 öncesinde sigortalı olanlar emekli olabilmesine rağmen, bazı vatandaşlar kademeli emeklilik için umutlarını sürdürüyor.

EYT'yi sadece bir gün farkla kaçıran bazı bireyler, 17 yıl daha çalışmak zorunda kalırken, kademeli emeklilik taleplerini sıklıkla dile getiriyor. Öte yandan, 23 yıl çalışıp 9000 prim günü tamamlayan, ancak emeklilik hakkı kazanamayan bu grup, yaş şartlarının sigorta başlangıç tarihine göre yeniden düzenlenmesini talep ediyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK GELİYOR MU?

Mevcut 58 ile 60 yaş sınırının esnetilmesi gerektiğini savunan 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi yapanlar, emekliliğin daha adil bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor. Ekonomi yönetimi, EYT'nin mali yükünü artırdığını sıkça vurguladığı için yeni bir emeklilik düzenlemesinin gündeme gelmeyeceği düşünülürken, SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, milyonları heyecanlandıracak bazı açıklamalar yaptı.

Karakaş, Ankara'nın gündeminde kademeli emekliliğin olduğunu dile getirerek, "Nereye bakarsanız bakın, herkes kademeli emekliliği konuşuyor. Türkiye’de en çok ses getiren konulardan biri bu oldu" şeklinde konuştu.

"ER YA DA GEÇ ÇÖZÜLECEK"

Emeklilik içim umutsuz olunmaması gerektiğinin altını çizen Karakaş, "EYT 24 yıl boyunca tartışıldı ve sonunda çözüldü, kademeli emeklilik ise henüz iki yıldır gündemde. Er ya da geç çözülecek” ifadelerini kullandı.

TARİH VERDİ

Sabırlı olunması gerektiğini belirten Karakaş, “Deneyimlerime dayanarak söylüyorum, bu sorunun çözümü 2027 civarını bulabilir” ifadelerini kullandı.