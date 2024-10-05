Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Cihad Buyurgan, Berkay Diniz
Kafkasspor: Emre Şeker, Batuhan Doğrukıran, Emir Özsoy, Umut Doğdu, Kerem Demir(Dk 88 Alperen Şirin) , Çağatay Polatdemir, Doğukan Ateş, Hasan Bekil(Dk 85 Ömer Faruk Boz) Enes Bakal, Yusuf Kaplan(Dk 64 Eren Daniş) , Yusuf Turhan(Dk 46 Yaşar Miralp Arslantürk)
Fatsa Belediyespor: Ali Alper Doğan, Ahmet Baha Bilgin, Serkan Mutlu(Dk 79 Oktay Taze) , Soner Birinci, Yusuf Yağcı(Dk 57 Sercan Besler) Yusuf Furkan Coşkun(Dk 79 Samet Cantürk) Hasan Çavdar, Yasin Eratilla(Dk 65 Muhammed Öztürk) , Yunus Emre Karaman(Dk 57 İzlem Anıl Balakkız) Mustafa Arda Kartal, Mücahit Karagöz
Sarı kartlar: Batuhan Doğrukıran, Doğukan Ateş (Kafkasspor) Soner Birinci, Mustafa Arda Kartal, Muhammed Öztürk, Ali Alper Doğan(Fatsa)
Kırmızı kart: Mustafa Arda Kartal, Samet Cantürk (Fatsa)