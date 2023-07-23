İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 23’ncüsü düzenlenecek Uluslararası Kafkas Folklor Festivali coşkuyla başladı. Festival, bu yıl ilk defa İnegöl dahil 5 ilçede düzenlenecek.

İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneğinin bu yıl düzenlediği Uluslararası Kafkas Folklor Festivali, kültür parkı içindeki Amfi deki gösterilerle start aldı.

23-24-25 ve 26 Temmuz tarihlerinde Marmara Kafkas Gürcü Dernekleri Federasyonuna üye kardeş dernekler, Orhangazi, İznik, Gemlik ve Gölcük ilçelerinde de festival yapılacak.

KAFKAS RÜZGARI

Festivalin ilk programı İnegöl'ün Amfi açık hava gösteri merkezinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından İnegöl Kafkas derneği ile Gürcistan dan gelen folklor ekipleri gösterilerini sundular. Folklor ekiplerinin dans gösterileri nefes kesti.

Programa Acara Hükümet Başbakanı sayın Torniki Rijvadze, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti başkan ve yöneticileri, dernek ve oda başkanları ile kalabalık İnegöllü vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kafkas derneği yıllardır örfümüzü, adetimizi, kültürümüzü yaşatmak için çalışıyorlar. 4 ilçede daha bu festivaller devam edecek. Bu tür festivaller birliğimizi sağlamak için yapılıyor. Ay yıldızlı bayrağımızı bağlılığımızı güçlendirerek devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Acara Hükümet Başbakanı sayın Torniki Rijvadze, "Bu geleneğimizi sürdürdüğünüz için teşekkürlemi sunuyorum. Bu unutulmaz geceyi yaşatanlara teşekkür ediyorum. Burada evimde gibi hissediyorum" dedi.