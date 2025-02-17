18-19 Ocak 2025 tarihlerinde start alan Nesine 3. Ligin 2. yarısında şu ana kadar 5 karşılaşma oynandı. Nesine 3. Lig, 1-2-3 ve 4. Gruplarda mücadele eden 64 takım arasında Ligin 2. yarısında en çok puan toplayan takım 4. Gruptan çıktı.

MARDİN1969 İLK SIRADA

Ligin 2. Yarısı performansları incelendiğinde 64 takım arasında en puan toplayan ekip, 4. Grubun lideri Mardin1969 oldu. 5 maçtan 5 galibiyet çıkaran ekip, grup 2.’si Ordu 1967 takımının 4 puan üzerine çıkarak liderlik koltuğuna oturdu.

KAFKASSPOR İLK 5’DE YER ALDI

Ligin 2. Yarısında oynanan 5 maç sonunda en çok puan toplayan takımlar arasında 3. Lig 1. Grupta lider Bursaspor’un en yakın takipçisi olan Karşıyaka’da yer alıyor. Karşıyaka 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplamayı başardı.

3. Lig 2. Grupta Balıkesirspor’la birlikte liderlik koltuğunda oturan Muğlaspor, yine 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan toplayan takımlardan biri oldu.

Yine 3. Lig 3. Grup takımlarından 52Orduspor 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alarak topladığı 13 puanla liderlik koltuğunu Küçükçekme Sinop’tan almayı başardı.

3. Lig takımları arasında en çok puan toplayan 5. takım ise İnegöl Kafkasspor oldu. 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan İnegöl temsilcisi 12 puan toplamayı başardı. Bu sonuçta küme düşme hattından uzaklaşan ekip grupta üst sıraları hedefler duruma geldi.

BURSASPOR 11 PUAN TOPLADI

Nesine 3. Lig gruplarında namağlup liderlik koltuğunda oturan tek takım olan Bursaspor ise ligin 2. Yarısında 3 galibiyet ve 2 beraberlik bir performans sergiledi. 11 puan toplamayı başaran yeşil beyazlılar dolu dizgin yoluna devam ediyor.

11 puan toplayan diğer takımlar ise yine 1. Grup temsilcisi Belediye Kütahyaspor, 3. Grup ekiplerinden Aliağa FK ve 4. Grup ekiplerinden Kahraman Maraş İstiklal takımları oldular.