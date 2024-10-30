Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
İnegöl Kafkasspor: Emirhan Emir, Eren Daniş, Batuhan Doğrukıran, Emir Özsoy, Umut Doğdu, İskender Can, Hasan Bekil, Tarık Furkan Çalışır, Enes Bakal, Furkan Bacaklı, Yusuf Turhan
Atakaş Hatayspor: Visar Bekaj, Francisco Javier Calvo Quesada, Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, Funsho İbrahim Bamgboye, Sergio Carlos Strandberg, Lamine Diack, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Bilal Boutobba
Sarı kartlar:
Kırmızı kart:
Goller: Sergio Carlos Strandberg, Abdulkadir Parmak (Hatayspor)
Maçtan önemli dakikalar
5'nci dakikada gelişen Hatayspor atağında ceza sahasında topla buluşan Sergio Carlos'un vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
17'nci dakikada gelişen Hatayspor atağında ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Abdulkadir'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-2