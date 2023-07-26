Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı ve İngilizce öğretmeni olan Feyza Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dert yandı. Döviz kuru artışı nedeniyle çocuklarıyla birlikte yurt dışına çıkamadığından bahseden Feyza Erbaş, vatandaşlara yoksulluk ve açlık konusunda sabırlı olmaları çağrısında bulunan babasının bu konuda ironisine değindi.

Bodrum'a tatile gitmek üzere havaalanında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Feyza Erbaş, 8 yaşındaki kızının 13, beş yaşındaki oğlunun ise 2 ülkeyi ziyaret ettiğini belirtti. Ancak 3 yaşındaki en küçük oğlunun hiç yurt dışına çıkamadığına dikkat çeken Erbaş, ona hitaben "Fasulyecim, yüro (Euro) 30 TL maalesef, cennet vatanımızda nereleri görebilirsen artık. Hiç sesini çıkarma" şeklinde bir not düştü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, daha önce yoksulluk ve açlıkla mücadele konusunda topluma sabırlı olma çağrıları yapmıştı. Ancak kızının döviz kuru artışı nedeniyle yurt dışı seyahatine katılamaması, ironik bir durum olarak değerlendirildi.

Feyza Erbaş'ın paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve vatandaşlar arasında farklı tepkilere yol açtı. Kimi insanlar Erbaş'ın durumunu anlayışla karşılarken, bazıları ise eleştiri ve tepki gösterdi. Ancak tartışmaların odağında döviz kuru artışının vatandaşları ekonomik olarak olumsuz etkilemesi ve yurt dışı seyahatlerinin zorlaşması yer aldı.