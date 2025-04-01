KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) 2025 şubat ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Abidin Özkaya Başkanlığında, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve Kayseri Genç Girişimciler İcra Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, son birkaç senedir küresel ekonomilerdeki çalkantıların dengeleri çık hızlı değiştirdiğini, özellikle ABD’den gelen belirsiz ve ani kararları tüm dünyayı etkilediği gibi Türk ekonomisinde etkilediğini belirterek, bu hızlı değişim karşısında ülke pozisyon almanın hayli zorlaştığını söyledi.

Yakın coğrafyamızda yaşanan sıcak çatışmaların da Türkiye’yi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Özkaya, “Ülkeler arası savaşa dönüşen gümrük tarifeleri, Avrupa'da yaşanan ekonomik durgunluk ve güvenlik sorunu, iç politikamızdaki hızlı ve suni gündem maddeleri ekonomik riskler oluşturmakta olup, diğer yandan da bazı fırsatları ülkemize sunmaktadır. Burada çok önemli olduğuna inandığımız ve çok da tedirgin olduğumuz Çin faktörü var. ABD'nin Çin malları üzerine koyduğu gümrük tarifeleri bazı Güney Asya'daki ve Doğu Avrupa'daki ülkelerin bize göre maliyet avantajları bizim klasik pazarlarımızı tehdit etmeye başlamış olup ihraç pazarlarımıza ucuz ürün baskısı yapmaya başlamıştır” dedi.

Yurt içerisinde de bir takım sıkıntıların devam ettiğine vurgu yapan Özkaya, “Kur faiz ve enflasyon üçgeninde henüz arzuladığımız seviyelerin çok gerisindeyiz. Finansa erişim sorunumuz halen artarak devam ediyor. Ticari kredi kartlarındaki limit daralması maalesef arz yönünde baskılamaya, üretimi kısıtlamaya katkı sunuyor. Kurlarındaki artışın enflasyonun çok gerisinde kalması yurt dışı rekabet gücümüzü olumsuz etkilenmeye başlamış olup emek yoğun sektörlerimizde pazar kayıpları hızlanmıştır. Ayrıca bazı istihdamın yüksek sektörlerimizde artık yeni yatırımlar yapılmayıp mevcutlardan da becerebilenlerin yurt dışına tesislerini taşıdığını takip ediyoruz. Bu ve buna benzer olumsuzluklarını daha da artırması için üretim sektörünün üzerindeki gereken yükler alınmalı, imalatçı ihracatçılarımıza bazı ülkelerin uyguladığı gibi %5-7 gibi kur desteği verilmelidir. Bu geçiş dönemlerinde bu tür desteklerin misli ile ekonomimize ihracatımıza ve istihdamımıza pozitif olarak döneceği unutulmalıdır” şeklinde sözlerini tamamladı.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, konuşmasının başında meclis üyelerinin Ramazan Bayramını tebrik ederek, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

2024 yılı büyüme rakamlarını değerlendiren Başkan Büyüksimitci, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sonuçlara göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 3,2 büyürken, 2024'ün son çeyreğinde de yüzde 3 büyüme kaydetti. Böylesi zor dönemde büyüme rakamları elbette umut verici ancak en sağlıklı büyümenin, üretimle ve ihracatla olduğunu da belirtmek isterim” dedi.

Büyümeye özellikle iç talebin ve inşaat sektörünün katkı sağladığını belirten Büyüksimitci, “Oysa ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için sınai üretime büyük önem verilmesi gerekiyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması ülkemizin uzun vadeli büyüme potansiyelini artıracaktır. Bir önceki çeyreğe göre net ihracatın büyümeye katkısının azaldığını görüyoruz. Sanayi sektörünün yeniden ivmelenmesi için rasyonel ekonomik politikalar vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Bankalar Faiz İndirimlerini Ticari Kredilere Yansıtmalı”

Ticari kredilere ilişkin büyüme kısıtlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Büyüksimitci, “Merkez Bankası son yaptığı toplantıda, politika faizini 2,5 puan düşürerek yüzde 42,5’e çekti. Bu kararla Merkez Bankası politika faizi 3 ayda 7,5 puan inmiş oldu. Bankalar mevduat faizlerine bu indirimleri anında yansıtıyor. Ancak, ticari kredi faizleri aynı oranda inmiyor. Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime, yatırıma ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz. Ticari kredi büyümesine getirilen sınırlamalar da ekonomide maliyetleri artırıp, arzı kısıtlayarak enflasyonist baskı oluşturuyor. Öncelikle KOBİ kredilerinden başlayarak ticari kredilere ilişkin büyüme kısıtlarının gözden geçirilmesi gerekiyor” dedi.