Kolon kanserinin önemli risk faktörlerinden biri, kırmızı et tüketiminin fazla olmasıdır. O nedenle kırmızı et tüketimini günlük diyetimizi sınırlamamız uygun olur. Yapılan çalışmalar da bunu göstermektedir. Haftada 2-3 günü geçmeyecek şekilde kırmızı et tüketimi, hayvansal protein kaynaklarının daha çok tavuk ve balıktan beyaz etten sağlanmasını öneriyoruz. Ayrıca kırmızı etin önemli sorunlarından biri (beyaz et için de geçerli), mangal türü yani yakarak pişirme yöntemleriyle kanserojen maddeleri ortaya çıkaran pişirme yöntemleri olduğu için tercih edeceğimiz bir yöntem olmamalıdır. Burada anlaşılması gereken nokta, tamamen kırmızı eti diyetimizden çıkarmak değildir. Çünkü kırmızı etten aldığımız besin maddeleri de olması nedeniyle, sebze meyveden zengin günlük beş porsiyon diye tanımlıyoruz. Beş porsiyonun içinde; bir elma bir porsiyon, bir küçük kase salata bir porsiyon ya da bir sebze yemeği bir porsiyon gibi şeyler vardır. Böyle gün içinde beş porsiyon sebze ya da meyve olmalıdır. Bunun yanında hayvansal ürünler de olmalıdır. Eğer hayvansal ürünlerden tamamen uzak bir beslenme yöntemi seçildiyse, eksik kalan vitamin ve minerallerin yerine konulması gerekir. Bu da başka sağlık sorunlarına yol açabilir.