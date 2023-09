Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında başlattığı Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nın kapatılıp, kentin batı bölgesine modern bir atık entegre tesisi kazandırma projesinde artık sona yaklaştı.BURSA (İGFA) - Bursa’da 1995 yılından bu yana kullanılan Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nın yerleşim yerlerine yakın bölümünde depolamanın başlamasıyla birlikte bölgedeki ‘koku’ kaynaklı şikayetlerin artması üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bölge sakinlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Geçit, Yenikent, Emek, Yenibağlar, Hamitler, Bağlarbaşı ve Güneştepe Mahalle Muhtarları, bölge sakinleri, meclis çevre komisyonu üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bölge sakinlerinin mağduriyetini çok iyi anladığını, ancak sorunun kaynağının kendisi olarak gösterilmesinin doğru olmadığını söyledi. Bazı vatandaşların bizzat kendisini aradığını kaydeden Başkan Aktaş, “Bazı vatandaşlar beni de arıyor. ‘Madem bu çöpü buraya döküyorsun. Gel bu sorunu çöz’ diyor. Yanlış anlamayın ama burası yapıldığında ben daha üniversitede öğrenciydim. O dönemi eleştirmek için söylemiyorum. O dönem şartlar bunu gerektiriyormuş öyle yapılmış. Ama şunu net olarak söyleyebilirim ki bu şehrin 20-25 yıllık kanayan yarasını çözmek adına bir sistem ortaya koyuyoruz. Bu konuyu seçim beyannamesine koyan biriyim. Bu kadar kararlıyız. Tek bir vatandaşımızın bile mağduriyeti benim yüreğimi sızlatır” dedi.

DAVALAR ZAMAN KAYBETTİRDİ

Bursa’da her gün üretilen 3700 ton evsel atığın geçen yıla kadar Yenikent sahasına getirildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, geçen yıl Bursa’ya kazandırdıkları Doğu Entegre Atık Tesisi sayesinde, Yenikent’e gelen atığın günlük 1200 ton daha azaldığını kaydetti. Bunun bile Yenikent sahasının yüklerini azaltmak adına önemli bir adım olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nın kapatılması için öncelikle bu atıkları dönüştürecek tesis için yeni bir yer gerekli. Bunun için 2014 yılından beri çalışıyoruz. Doğru yer seçimi konusunda alanında uzman akademisyenlerin de katılımıyla bilimsel iki ayrı çalışma yapıldı. Hazırlanan her iki raporda da Kayapa Kuruçeşme mevkiinin en uygun alan olarak belirlendiği açıklandı. Etrafı taş ocaklarıyla çevrili bu alanla ilgili ÇED raporu da alındı. Ancak bu süreçte 10 ayrı dava ile uğraştık. Her dava ile süreç biraz daha uzadı. Kararlılığımızdan vazgeçmedik. Bu tip projeler için Cumhurbaşkanlığı onayı gerekiyor. Onayımızı aldık, artık ihale sürecine geçiyoruz. İnşallah 14-15 ay içerisinde tesisi yapıp, Hamitler’deki sahayı da botanik park veya millet bahçesine dönüştürmeyle alakalı süreci başlatmış olacağız” dedi.

Toplantıda mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerine de söz veren Başkan Aktaş, sorunları bizzat ilk ağızdan dinledi. Vatandaşlardan gelen, koku duvarı, sinekle mücadele, çevreye uçuşan atıklarla ilgili şikayet ve önerileri de dikkatle not alan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan’dan acilen sahada inceleme yapılmasını, söz konusu şikayetlerin en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin hemen alınmasını istedi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Cindoruk Odaman da yaptığı sunumla, Yenikent Sahasında devam eden depolama süreci ve yeni yapılması planlanan Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi hakkında bilgiler verdi.