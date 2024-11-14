İnegöl’de yaşayan Ahmet D. adındaki bir vatandaş telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Dolandırıldığını söyleyen mağdur, diğer vatandaşları benzer tuzaklara düşmemeleri adına uyarıda bulundu. Gazetemize gelerek açıklama yapan Ahmet D., kendisine kampanya kapsamında 400 TL karşılığında kombi bakımı yapılacağını belirterek yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

“Ayın 7’sinde 08502529258 numaradan bir bayan arayarak kampanyaların olduğunu, 400 TL’ye kombi bakımı yaptıklarını beyan ettiler. Birkaç sefer reddettiysem de tekrar aramaya devam etti ısrarla. Biz de kabul ettik kendisini, 12’den sonra gelin biz evde oluruz dedik. Oğlumla benim evde olmadığımız zaman yani 12’den önce geliyorlar ve bakımı yapıyorlar. Oğlumu da arayarak diyor ki, “Bu kombi patlar, çoktandır bakımı yapılmamış” şeklinde korku salarak bakımı yapacağız diyor. Fiyat söylemiyor. Arkasından 2800 TL’lik faturayı keserek telefona atıyorlar. Oğlumda zorunlu olarak 2800 TL’yi ödedi. Bu konuyla ilgili olarak tüketici haklarına da şikayette bulundum. Şimdi de sadece vatandaşları tekrar bu tuzağa düşmemeleri adına uyarmak amacıyla Yıldırım Gazetesi'ne beyanda bulundum.”

Kaynak: MURAT AVCI