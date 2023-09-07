Tokat ilinde yaşanan olayda, A.K. adlı 9 yaşındaki kız çocuğuna 3 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Onur K. (20) tutuklandı. Onur K., ifadesinde suçunu kabul etmeyerek, "Suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım, cezaevine girmek istemiyorum" dedi.

BURSA'DA ARKADAŞLARINA ANLATTI

Olay, tatil için gittikleri Bursa'da A.K.'nın arkadaşlarına yaşadıklarını anlatmasıyla ortaya çıktı. A.K.'nin ailesi, çocuğun 3 yaşındayken boşandıktan sonra velayetini babasına verdi. İddiaya göre, A.K.'nin yaşadığı köyde babası ve babaannesiyle birlikte yaşarken, komşuları Onur K. tarafından cinsel içerikli görüntüler izletildi ve ardından istismara uğradı.

A.K., yaşadıklarını Bursa'daki arkadaşına anlattı, ancak Onur K. tarafından tehdit edildiği için başkalarına söyleyemediğini ifade etti. Kız, ayrıca babasına teslim edilmek istemediğini ve bu tür durumların tekrar yaşanabileceğini belirtti.

TEHDİT EDİYORMUŞ

Onur K., sorgusunda suçunu kabul ederek, "3 yıl önce başlamak kaydıyla ara sıra cinsel içerikli görüntüler izleterek 'Bunlardan yapalım mı' diye soruyordum. Kabul ettiği zamanlarda ilişkiye giriyordum. Kaç kez ilişkiye girdiğimizin sayısını hatırlamıyorum. Ona da 'Hiç kimseye söyleme beni hapse atarlar' diyordum. Suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım, cezaevine girmek istemiyorum" şeklinde ifade verdi.

Onur K., "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan adliyeye sevk edildi ve 28 Ağustos'ta hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.K. ise annesine teslim edildi.