Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki asansör arızası sonucu sıkışarak hayatını kaybeden bir öğrenci olayı sonrasında öğrenci topluluğu, yurt yönetimine yönelik protestolarda bulundu. Olay, gece saat 00.05 civarında, Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'nda bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İddialara göre, yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişi binince asansör arızalandı. Asansörün aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada, panikleyen bir öğrenci çıkmaya çalıştı ve bu sırada asansörün yeniden hareket etmesi sonucu kız öğrenci sıkışarak yaşamını yitirdi. Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden kurtardı. Kurtarılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma ise savcılık tarafından başlatıldı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, olayla ilgili yaptığı açıklamada, 15 kişilik kapasiteli asansöre 16 kişinin bindiğini ve birinci kattayken arızalandığını belirtti. Canbolat, panik halindeki bir öğrencinin çıkmaya çalışırken sıkışarak hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Kurtarılan 15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik. Ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dışında, idari soruşturma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz." dedi.

Ayrıca, erkek öğrenci yurdundaki öğrenciler de kaza haberini alarak olay yerine gelip yönetimi protesto etti. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto sırasında, "Yönetim istifa" sloganları atıldı ve öğrenciler daha sonra dağıldı.

Öğrencinin kimliği açıklandığında, Zeren Ertaş'ın Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 4. sınıf öğrencisi olduğu ve ailesine bilgi verildiği öğrenildi. Ayrıca, Zeren Ertaş'ın sosyal medya hesabında asansörle ilgili paylaştığı "Sadece ölüler görür" yazılı bir fotoğrafın bulunduğu ortaya çıktı.