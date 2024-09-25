Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli’yi anmak, kültürünü yaşatmak amacıyla etkinlikler düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Anadolu’dan başlayıp dünyaya yayılan, Anadolu’nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasına büyük katkı sağlayan Ahilik, yüzyıllardır esnafa yol gösteriyor.

İyi ahlak, doğruluk, kardeşlik gibi meziyetlerin birleştiği sosyo-ekonomik bir sistem olan Ahilik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Bulvarı’nda düzenlenen Ahilik Haftası etkinliğine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, birlik yönetimi, oda başkanları, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Helal lokma yeme, üretimde kalite ve barış için çalışma sistemiyle asırlardır esnafa rehber olan Ahilik Haftası kutlamaları, Büyükşehir Bando Takımı eşliğinde Ahilik kortejinin yürüyüşüyle başladı. Katılımcılar Cumhuriyet Bulvarı boyunca yürüyüş yaptı. Kutlamalarda Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi öğrencileri ise halk oyunu gösterisi yaptı.

‘’AHİLİK; AHLAK, ÜRETMEK VE PAYLAŞMAKTIR’’

Programda konuşan Başkan Büyükakın, Ahilik kültürünün hatırlanması ve yaşatılmasının Türkiye’de ve dünyada çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Ahiliğin üretme ve paylaşma ahlakını ortaya koyan bir yaşam felsefesi olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “Ahlaksız üretim yapan esnaf olursa o esnafın pabucu dama atılırmış. Pabucu dama atılmak deyimi buradan geliyor. Üretirken ahlaklı üreteceğiz. Ahilik; ahlak, üretmek ve paylaşmaktır. Ahilik kuşağını kuşanmak için sadede iyi terzi, berber olmak yetmez. Aynı zamanda komşunuzla ilgilenmek lazım. Ahilik Teşkilatının yerini günümüzde birlik ve odalar aldı. Biz elimizden geleni Büyükşehir olarak yapmaya bugüne kadar devam ettik bundan sonra da sizleri yalnız bırakmayacağız” dedi.

YILIN AHİSİ ŞEKİP ATAY OLDU

Vali Aktaş ise konuşmasında Ahilik kutlamalarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

KESOB Başkanı Durmuş da “Ahilik milli birlik ve beraberliğimizin teminatlarından birisi olmuştur. Emek ve alın terini vatanseverlikle birleştiren esnaflarımızın Ahilik Haftasını kutlarım. Birlik ve beraberliğimizin büyüyerek devam etmesini dilerim” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Şed kuşanma törenine geçildi.

Vali Aktaş yılın ahisi Şekip Atay’a, Başkan Büyükakın yılın kalfası Emrah Avcı’ya, KESOB Başkanı Durmuş ise yılın çırağı Tuğra Ahmet Akyol’a plaket ve ödül takdim etti. Etkinlik taze pişmaniye çekimi ve günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle sonlandı.

Çekilen pişmaniyeler vatandaşa ikram edildi.