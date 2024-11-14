Kocaeli Büyükşehir ile Kocaeli Yerel Kültür Platformu işbirliğinde 09 Kasım 2023’te kapılarını açan Yerel Kültür Müzesi,bir yılda 13 bin 500 ziyaretçiyi misafir ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’ndeki Manav Türklerinin kültürel mirasını tanıtmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu’nun iş birliğiyle kurulan Yerel Kültür Müzesi, 9 Kasım 2023’te kapılarını açmasından bu yana 13 bin 500 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Özellikle geleneksel kilim dokuma deneyimi sunan interaktif tezgâh, müzenin en ilgi gören alanlarından biri oldu. “Kocaeli Kendi Kilimini Dokuyor, Geçmişten Geleceğe İz Bırakıyor” sloganıyla ziyaretçilerin dokuduğu kirkit kilimi, yıl dönümünde sergilenmeye hazırlanıyor.

KÜLTÜREL MİRAS AKTARILIYOR

Yerel Kültür Müzesi’nde el sanatlarından geleneksel oyunlara kadar çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Geleneksel El Sanatları Atölyesi’nde yaklaşık 4 bin ziyaretçi kilim dokuma deneyimi yaşarken, Kilim Kiti Dokuma Atölyesi’ne katılan 400 öğrenci kendi kilimlerini dokuma fırsatını buldu. Ayrıca Sözlü Edebiyat Atölyesi’nde bin 934 öğrenciye masallar anlatılarak maniler ve bilmeceler söylenirken, Geleneksel Oyunlar Atölyesi’nde ise 3 bin çocuk topaç çevirme gibi oyunları deneyimledi.

SERGİLER VE SÖYLEŞİLER

Yerel Kültür Müzesi’nde açılan çeşitli sergilerle Kocaeli’nin kültürel zenginlikleri tanıtılırken, “Kandıra Kilimine Ne Oldu?” adlı fotoğraf sergisi, Müzeler Haftası’nda düzenlenen “Kocaeli Değerleri” sergisi ve Dünya Turizm Günü’ne özel “Kocaeli Manav Köyleri” fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü. Ayrıca Amir Ateş ve yöresel el sanatları üzerine düzenlenen söyleşilerde kültürel miras ele alındı. Kocaeli Yerel Kültür Çalıştayı ile şehrin kültürünü gelecek kuşaklara aktarma yol haritası belirlendi.

KOCAELİ LEZZETLERİ TANITILDI

Müze, Kocaeli’nin yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla Gastronomi Turizmi alanında etkinlikler düzenleyerek ziyaretçilere yöresel tatlar sundu. Yerli Malı Haftası’nda ise coğrafi işaretli ürünler tanıtılarak öğrencilere ve turistlere Kocaeli’nin lezzetleri tanıtıldı. Üniversitelerin gastronomi bölümlerinden akademisyenler ve öğrencilerle düzenlenen söyleşilerde Kocaeli’nin yemek kültürü konuşulurken, gastronomi ekranında ziyaretçiler tarifleri e-posta yoluyla edinme imkânı buldu.

KOCAELİ’NİN KÜLTÜREL YOLCULUĞUNA DAVET

Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, Manav Türklerinin Kocaeli’ye yerleşimi, yöresel ketenin tarihçesi ve motiflerin diline dair dört ayrı bölümden oluşuyor. Kocaeli’nin kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler, pazartesi hariç haftanın altı günü 09.00-17.30 saatleri arasında müzeyi ziyaret edebilecek ve 0262 331 23 73numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecekler.

