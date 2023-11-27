TBMM'nin önümüzdeki haftasına damgasını vuracak olan gelişmeler arasında, AK Parti'nin ekonomiye yönelik 80 maddelik yasa teklifi bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Meclis'e sunulan bu teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda detaylı bir şekilde ele alınacak.

Yasa teklifi içerisinde dikkat çeken önemli düzenlemelerden biri, Kur Korumalı Mevduat'a ilişkin kurumlar vergisi istisnasının süresinin 30 Haziran 2024'e kadar uzatılması. Bunun yanı sıra, konut kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergi istisnasının, artık tek konutla sınırlı olması öngörülüyor. Bu düzenleme, kredi kullanarak ikinci ve daha fazla konut sahibi olmak isteyenleri ek maliyetle karşı karşıya bırakabilir.

Teklifte ayrıca, yurt dışından döviz getiren şirketlere vergi indirimi sağlanması öngörülüyor. Bu kapsamda, firmalar bilançolarını enflasyonun etkilerine göre düzenleyebilecek ancak bankalar bu uygulamadan muaf tutulacak.

Yasa teklifinin bir diğer önemli maddesi, çek ibraz yasağının 31 Aralık 2025'e kadar uzatılmasını içeriyor. Özelleştirme ihalelerinin elektronik ortamda yapılabilmesine yönelik düzenlemeler de teklifin içinde yer alıyor. Ayrıca, şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırının 10 puan artırılarak yüzde 83'ten yüzde 93'e çıkarılması öngörülüyor.

Bu yoğun gündemle birlikte, Meclis Dışişleri Komisyonu'nun İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü değerlendirmesi de bekleniyor. Komisyonun yeni haftada yapacağı ikinci toplantıda bu konu ele alınacak.