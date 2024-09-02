Körfez’de belediye ekipleri, ilçe genelindeki rutin temizlik çalışmaları dışında tüm okulların bahçelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki sorumluluk alanlarında bulunan ana arter, cadde, bulvar, kaldırım ve sokaklardaki hijyen ve temizlik çalışmalarına da devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, Körfez’ in her bir köşesi temizleniyor.

Temizlik çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen geri bildirimleri de dikkate alan Körfez Belediyesi, iyileştirmeler yapmaya devam ediyor. Ekipler ayrıca yeni eğitim ve öğretim döneminin başlayacak olması dolayısıyla ilçedeki tüm okulların bahçelerinde yıkama ve süpürme çalışması gerçekleştirdi.