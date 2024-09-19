Kadın sağlığını korumak için düzenli pelvik ve meme muayenelerinin önemine dikkat çeken Op. Dr. Çiğdem Demirel Güler, "Kötü haber alırım kaygısı nedeniyle mamografi taramalarına gidilmiyor. Ancak erken teşhisle hayat kurtarıyor. Bu muayeneler 21 yaşından itibaren yapılmalı" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Kadın sağlığını korumak için düzenli pelvik ve meme muayenelerinin önemine dikkat çeken Op. Dr. Çiğdem Demirel Güler, "Kötü haber alırım kaygısı nedeniyle mamografi taramalarına gidilmiyor. Pelvik ve meme muayeneleri erken teşhisle hayat kurtarıyor. Bu muayeneler 21 yaşından itibaren yapılmalı" dedi.

Kadın sağlığının korunmasında düzenli sağlık kontrollerinin önemi bir kez daha vurgulandı. Uzmanlar, 21 yaş üstü kadınların yılda bir kez pelvik ve meme muayenesi yaptırmalarının hayati olduğunu belirtiyor.

Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Demirel Güler, kadın sağlığını tehdit eden birçok hastalığın erken tanı ile tedavi edilebileceğini belirterek, pelvik ve meme muayenelerinin rutin kontroller arasında ihmale gelmeyeceğini ifade etti. Dr. Güler, "Pelvik muayeneler, rahim, yumurtalıklar ve vajina sağlığının kontrol edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu muayeneler sayesinde, rahim ağzı kanseri gibi ciddi hastalıkların erken evrede teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi mümkün oluyor." şeklinde konuştu.

KÖTÜ HABER KORKUSU YAYGIN

Birçok kadın, maliyet, ulaşım, bilgi eksikliği ve korku gibi çeşitli nedenlerle bu muayeneleri ihmal edebiliyor. Op. Dr. Güler, özellikle meme kanseri taramasını engelleyen faktörler arasında düşük gelir veya maliyet endişesi, mamografi merkezine ulaşım eksikliği, düşük eğitim seviyesi, meme kanseri riskleri ve tarama yöntemleri konusunda bilgi eksikliği, çocuk veya yaşlı bakımı nedeniyle zaman bulunamaması ve kötü haber alırım korkusunun ön planda olduğunu belirtti. Dr. Güler, "Kadınların sağlığını korumak, düzenli kontrolleri aksatmamalarıyla mümkün. Erken teşhis hayat kurtarır, bu yüzden her kadının yıllık muayenelerini ihmal etmemesi gerekiyor." dedi.

MEME KANSERİ ERKEN TEŞHİSLE ÖNLENEBİLİR

Dr. Güler, meme kanserinin erken teşhis ile tedavi edilebilecek bir hastalık olduğunu belirterek, 50 yaş üzeri kadınların her yıl mamografi yaptırmasının önemine dikkat çekti. Güler, “Kötü haber alırım korkusu nedeniyle mamografi taramalarına girmeyen kadınlarımız var. Bu korkuyu aşarak erken tanı ile hayatlarınızı kurtarabilirsiniz. 40-50 yaş arasındaki kadınlar da doktorlarına danışarak mamografi sıklığını belirlemelidir. Unutulmamalıdır ki erken teşhis hayat kurtarır” diye konuştu.

GENEL SAĞLIK İÇİN KAN VE İDRAR TESTLERİ UNUTULMAMALI

Op. Dr. Güler, kadınların genel sağlık durumunun değerlendirilmesinde düzenli kan ve idrar testlerinin önemine de değindi. Kolesterol, şeker ve protein dengesizlikleri gibi sorunların bu testler sayesinde erken teşhis edilebileceğini belirten Güler, “Bu testler, ileride karşılaşılabilecek sağlık sorunlarını önceden tespit edip tedaviye başlamayı sağlar” dedi.

Güler, kadın sağlığının korunmasında düzenli kontrollerin vazgeçilmez bir unsur olduğuna dikkat çekerek, “Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve gelecekteki sağlık sorunlarını önlemek için yıllık kontrollerinizi ihmal etmeyin” uyarısında bulundu. Op. Dr. Güler, rahim ağzı kanseri taramasının (Pap smear) 21 yaş üstü her kadının yılda bir kez yaptırması gereken temel bir test olduğunu belirterek, "Rahim ağzından alınan hücre örnekleriyle kanser taraması yapılırken aynı zamanda HPV virüsünün varlığı da kontrol edilebiliyor. Bu test, erken teşhisle hayat kurtarabilir." ifadesini kullandı.