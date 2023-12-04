İstanbul Medeniyet Üniversitesi, personel alımıyla ilgili duyurusunu gerçekleştirdi. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunlarının en az 60 puan alarak başvurabilecekleri personel alımı detayları haberimizde yer almaktadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin personel alımı duyurusu, 30 Kasım 2023 tarihinde yayımlandı. İlan kapsamında üniversite, farklı pozisyonlarda 58 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu alımlar, 657 sayılı Kamu Hizmetleri Kanunu çerçevesinde 4/B sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek. Peki hangi pozisyonlara alım yapılacak? İşte cevabı…

- 20 ofis personeli,

- 25 destek personeli,

- 2 sürücü,

- 2 kütüphaneci,

- 1 mühendis,

- 6 Tıp Teknisyeni,

- 2 teknisyen.

Adaylardan İstenen Başvuru Şartları Nelerdir?

Adayların genel olarak 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen koşulları sağlamaları gerekecek. Bu koşullar arasında "sabıka kaydının olmaması, TC vatandaşı olma, vatandaşlıktan mahrum kalmama, görevini yapmasına engel olabilen sağlık sorunları bulunmama, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması" yer alıyor. Adayların en az 60 puan almaları için 2022 yılında yapılan KPSS sınavından lise için P94, önlisans için P93, üniversite diploması için P3 puan türlerinden birini elde etmeleri gerekiyor.