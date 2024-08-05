Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarını değerlendirdi

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Temmuz ayında TÜFE aylık yüzde 3.23 artarak yıllık yüzde 61.78’e, ÜFE ise aylık yüzde 1.94 artarak yıllık yüzde 41.37’ye geriledi. Enflasyondaki aylık artışlar geçen yılın aynı ayının gerisinde kaldığından yıllık TÜFE 9.8 puan, ÜFE ise 8.7 puan geriledi. Beklentilere paralel baz etkisiyle enflasyondaki düşüşün temmuz ayında da devam ettiğini görüyoruz. Ağustosta yine baz etkisiyle düşüş eğiliminin devam edeceğini söyleyebiliriz” dedi.

Zeytinoğlu, TÜFE’de aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana harcama grubunun yüzde 8.08 ile konut, ÜFE’de ise en yüksek aylık artışın yüzde 7.37 ile elektrik, gaz, buhar ve enerjide olduğunu söyledi.