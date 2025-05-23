İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bayram tatilinin uzatılmayacağını ve kamu kurumlarında mesainin 10 Haziran Salı günü başlayacağını duyurdu.

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Arefe günü olan 5 Haziran Perşembe öğleden sonradan itibaren kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını, 6-7-8-9 Haziran tarihlerinin ise bayram günleri olduğunu belirtti. Böylece kamu personelini kapsayan tatil süresi toplam 4,5 gün olacak.

Altun mesajında ayrıca, Kurban Bayramı’nın toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirmesini temenni ettiğini belirterek, bayramda yola çıkacak vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu yolculuklar diledi.