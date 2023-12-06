Dernek yönetimi ve Başkan Turgay Yazıcı tarafından dernek binasında ağırlanan Canbay, “Sultan Abdülhamid benim için değeri ön plana çıkan ve idol olan bir sultandır. İdaresi döneminde eğitim, askeri, sosyal ve iktisadi hayatta yapmış olduğu ciddi çalışmaları ve eserleri çıktığımız yolda idolümüz olarak görmekteyiz. Diğer yandan başta Filistin olmak üzere mazlum milletlerin yanında zalime karşı dimdik durmuştur. Yine bugün de Sultan Abdülhamid gibi mazlum milletlerin sesi olan kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında ve Ak Partide Belediye Başkan aday adayı olma onuruyla İnegöl’ümüzü bu kadim tarih şehrini her alanda geleceğe taşımaya talibim. Fikirlerin açık ve net tartışılmasından hakikat güneşi doğar düşüncesi ile bu kutlu davayı İnegöl’ümüzün her noktasına taşımak için yola devam edeceğiz” dedi

Seher Yaşa