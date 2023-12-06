İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında asgari ücrete yönelik eleştirilerde bulunarak, parti olarak belirledikleri yeni asgari ücret talebini açıkladı. Akşener, konuşmasında, " Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yılda iki defa zam yapılıyordu. Hatta buna rağmen yapılan zamlar, bir sonraki aya kalmadan eriyor, biz de zamların yılda iki defa değil, dört defa yapılmasını önermiştik. İktidar bu sayıyı artıracağına, düşürmeyi tercih etti. Makul asgari ücret talebimiz, 2024 Ocak ayı için 17 bin lira, temmuz ayı için ise 20 bin 500 liradır" ifadelerini kullandı.