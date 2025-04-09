İnegöl, Türkiye’nin mobilya başkenti olarak büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şehrin uluslararası vitrini olan MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, bu yıl 52’nci kez kapılarını 15-19 Nisan tarihleri arasında açacak. Mobilya sektörünün en yeni trendlerini sergileyecek olan fuarda, tamamı İnegöl’de faaliyet gösteren 125 seçkin marka yer alacak. Aynı zamanda şehrin dört bir yanındaki Mobilya AVM’leri, mağazalar ve üretici firmalar, misafirlerini benzersiz tasarımlar ve özel koleksiyonlarla karşılayarak bir mobilya şöleni yaşatacak.

YARIM ASIRLIK FUAR TECRÜBESİ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 15-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek 52. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF EXPO 2025 öncesinde yaptığı açıklamada, mobilya sektöründeki tüm profesyonelleri, evlilik hazırlığında olan gençleri ve evini yenilemeyi planlayanları fuara katılmaya davet etti. Başkan Taban, “Mobilyanın Başkenti İnegöl’de 52. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı için şehir olarak ilk fuarımızı yaptığımız günkü gibi heyecanlıyız. 1500’lü yıllara dayanan mobilya ve ağaç işçiliği tecrübemizi yarım asırlık fuar tecrübemizle harmanlayarak, İnegöl’ümüzün misafirperverliğini de gelen misafirlerimize yansıtacağımız fuar için hazırız” dedi.

HERKESİ İNEGÖL MOBİLYASI VE İNEGÖL’Ü KEŞFETMEYE DAVET EDİYORUZ

İnegöl’de binlerce firma, girişimciler ve markalar olduğunu hatırlatan Başkan Taban, “Sektör temsilcilerimiz gayretle yeni yeni ürünler oluşturarak bu işin modasını belirliyor. Ben bu vesileyle şehrimizdeki tüm mobilyacılarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü ciddi bir değer oluşturmakta İnegöl Mobilyası. 15-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz mobilya fuarında da gelen misafirlerimiz burada yeni modelleri, ergonomik, tasarımsal anlamda öne çıkmış, günümüz şartlarında akıllı mobilya konseptlerini görecekler. Bizler bu alanda uğraş veren, ticaret yapan tüm iş insanlarını, yeni evlenecekleri ve evini yenilemek isteyenleri şehrimizde ağırlamak istiyoruz. Burada sadece mobilya değil, şehir anlamında da keyifli bir hafta geçireceklerini ifade edebilirim. Şehrimizin turizm alanlarını gezip, gastronomi değerlerini burada deneyimleyebilirler. Bu vesileyle fuarımızın şehrimize, mobilyacılarımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.