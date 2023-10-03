ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Kanada Uzay Ajansı (CSA), 52 yıl aradan sonra gerçekleştirecekleri Ay'ın etrafındaki ilk mürettebatlı yolculuk olan Artemis 2 uçuşunda görev alacak Amerikalı astronot Victor Jerome Glover Jr., açıklamalarda bulundu. 2020 yılında uzayda 168 gün geçiren ve uzay yolculuğunu sadece Amerika için değil tüm insanlık için yaptıklarını vurgulayan Glover, "Biz, Ay'a herkes için gidiyoruz. Biz bu dünyada bir aileyiz. Dünyayı uzaktan görmek beni çok etkiledi" dedi.

Artemis 2 projesinin bir parçası olarak Ay'a gidecek olan astronotlar arasında seçilen Victor Jerome Glover Jr., 1972'deki Apollo 17 görevinden bu yana Ay'a yapılacak ilk mürettebatlı uzay yolculuğunda yer alacak ve böylece Ay'a giden ilk siyahi astronot olma hazırlığını sürdürüyor. Glover, Uzay Kaşifleri Derneği (Association of Space Explorers-ASE) tarafından düzenlenen 34. Planetary Congress'e katılmak üzere Bursa'ya geldi.

SpaceX'in Crew Dragon Resilience kapsülü ile 16 Kasım 2020'de uzaya çıkan ve 2 Mayıs 2021'de Florida'da iniş yapan görevi sırasında dünyayı uzaktan izlemenin kendisini etkilediğini belirten Glover, şu anki misyonlarına hazırlık aşamasında olduklarını ve uçacakları uzay aracının güvenliği için deney ve test çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Glover, uzay yolculuğunu sadece Amerika için değil, tüm dünya insanları için gerçekleştirdiklerini ve uluslararası bir ekip olarak Ay'a gitmeye hazırlandıklarını vurgulayarak, uzayın zorlu şartlarına rağmen takım çalışmasının her şeyin önünde geldiğini ve birlikte çalışarak Ay'da dahi yaşam kurmanın mümkün olabileceğini söyledi. Uzay yolculuklarının kendilerine pek çok şey öğrettiğini ve insanların birbirine karşı daha anlayışlı ve birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.