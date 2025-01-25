Abdülkerim, pozisyon içerisinde olmayan oyuncuydu, Barış ile de aralarında mesafe olduğunu düşünüyorum. Golün geçerli sayılmasını düşünenlerdenim. Abdülkerim aktif konumda değil" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün diğer maçların aksine çok iyi başlamadık ama ikinci 45 dakika hem tempomuzu, oyun gücümüzü, pozisyon sayımızı arttırdık. Hepimiz açısından sevindirici olan, gol yemememiz. 1-0 ile maçı bitirdik. 2 ve 3. gol şansları bulduk. Kalemizde tehlike yaşamadan maçı bitirdik. Bu bizim adımıza sevindirici. İkinci yarı geçişleri de zaman zaman doğru yaptık. Geri gelen topları da topladık. Rakibimiz geçiş hücumunu çok etkili oynayabilecek bir takımdı. Kazandığımız ve gol yemeden bitirdiğimiz bir gün. Bana şunu sorarsınız, ’Kiev maçında mı gol yemekten korktunuz, bu maçtan mı korktunuz?’ Bu maç gol yemekten biraz daha korktum. Burada iyi savunmamızın, skoru korumanın da önemi vardı. Ofsayt pozisyonu var. Burada yanlış oyuncudan ofsayt çizgisinin çizildiğini düşünüyorum. Abdülkerim, pozisyon içerisinde olmayan oyuncuydu, Barış ile de aralarında mesafe olduğunu düşünüyorum. Golün geçerli sayılmasını düşünenlerdenim. Neden iptal edildi, anlamadık. Abdülkerim aktif konumda değil. 2-0’a getirseydik, bizim için daha rahat maç olurdu" diye konuştu.

Maç maç tercihler yaptıklarını söyleyen Buruk, "Hem ligi hem Avrupa’daki başarımızda Gabriel Sara ve Torreira ikilisinin iyi oyunları vardı. Sara’nın oynamamasıyla son maçlarda hücuma yönelik oyuncumuzu kaybetmiş olduk. Berkan’ın son maçın ilk yarısındaki performansı çok iyiydi. Kaan’ın topu da iyi kullandığını düşünüyorum. Büyük bir takımız, kazanmak için oynayan bir takım. İlk önceliğimiz defans yapmak değil, beraber savunma yapmak. Ana önceliğimiz gol atmak. İkinci yarıdaki oyunumuzla gol beklentimizi arttırdık. İlk yarı daha iyisini yapabilirdik. Son maçın olumsuz etkisi başın maçında biraz gözüktü" şeklinde konuştu.

"Yarın rakibimizin ve hakemin performansını seyredeceğiz"

Kimseye karşı bir art niyet olduğunu düşünmediğini ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Türkiye liginin genelinde hangi maça bakarsanız bakın, yapılan hatalar olduğunu görüyoruz. Sadece Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında hatalar yapılmıyor. Genel olarak hatalar yapılıyor. Yabancı VAR geldikten sonra da bariz hatalar yapılıyor. Geçen hafta bizim maçımızdaki elle oynama, voleybol maçı gibiydi. Bu penaltının verilmemesi orada bizim kafamızda bir soru işareti oluşturuyor. Bugün ofsayt pozisyonu, ofsayt değil. Yarın da gözümüz rakibimizin maçının üzerinde olacak. Her maç, her takım için çok önemli. Yarın rakibimizin de, hakemin de, performansları seyredeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Galatasaray taraftarı merak etmesin, maddi ve manevi anlamda ne gerekiliyorsa yapılacak"

Transferdeki eleştirilerin nedeninin son iki maçta alınan beraberlik olduğunu aktaran Okan Buruk, "Transfer kolay bir şey değil. Biz sıradan bir oyuncu almak istemiyoruz. Önemli oyuncular almak istiyoruz. Önemli oyuncular almak için de hem maddi ham manevi anlamda bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Kulübümüzün, başkanımızın, yöneticilerimizin bu çabalarını görüyorum. Hep beraber bir çaba içerisindeyiz. Her şey de bizim elimizde değil. Şöyle içimiz rahat, bu uğraşı görüyorum. Başkanımızın, yöneticilerimizin, ailelerini, kendi işlerini bir kenara bırakıp sadece Galatasaray için çabaladıkları net bir şekilde görüyorum. Maddi anlamda da sıkıntımız var. En kısa zamanda kadromuzu güçlendireceğiz. Avrupa listesine yazamıyoruz. Gaziantep deplasmanında daha iyi bir kadroyla olmamız muhtemel. Oyuncuları takip diyoruz, oyuncularla görüşüyoruz. Galatasaray taraftarı merak etmesin, maddi ve manevi anlamda ne gerekiliyorsa yapılacak. Kadromuza kalite katacak oyuncuları transfer edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kazanırsak ilk 8 içerisine girme şansımız var"

UEFA Avrupa Ligi’nin son hafta deplasmanda oynayacakları Ajax maçının sorulması üzerine Buruk, "Kazandığımız takdirde çok büyük ihtimalle ilk 8 içerisinde olacağız. Hedefimiz buydu. Şanssız maçlarımız oldu, hata yaptığımız maçlarımız oldu. Kazanırsak ilk 8 içerisine girme şansımız var. Kazanamazsak 8 ile 16 olan seri başı olan takımların içerisinde olacağız. Ekstra bir tur oynamamız gerekiyor. Hedefimiz kazanıp, bir üst tura çıkabilmek. Bu kaliteye sahibiz. Perşembe gününe adar dinelip, hazırlanma şansımız da var" diye cevap verdi.

"Mikautadze, beğendiğim bir oyuncu"

Fransız ekibi Lyon’da forma giyen Gürcü futbolcu Georges Mikautadze’nin Fenerbahçe ile oynadıkları maçta gösterdiği performansla eleştirilmesiyle ilgili soruya ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Beğendiğimiz bir oyuncu. Beğendiğimiz bir oyuncu olduğu için teklif yaptık. Lyon formda bir takım değil. Formda olmayan takıların oyuncularının performansları bu anlamda değişebiliyor. Son maç özelinde maçın başlangıcında Lyon’u durgun gördüm, ikinci yarı biraz daha hareketlendi" dedi.