Ordu Büyükşehir Belediyesi, Aile Destek Merkezi ile binlerce kişiye destek olarak yaşam kalitelerinin artmasına katkı sağladı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Aile Destek Merkezi ile binlerce kişiye destek olarak yaşam kalitelerinin artmasına katkı sağladı.

Günümüzde birçok insan içinden çıkamadığı sorunlarla baş etmeye çalışıyor. Sınav kaygısı yaşayan gençlerden aile içi çatışmalarla boğuşan çiftlere kadar pek çok kişi bu grupta yer alıyor. Desteğe ihtiyaç duydukları vakit ise yardıma Ordu Büyükşehir Belediyesi koşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde hayata geçirilen çalışmalardan biri olan Aile Destek Merkezi ile yaşadıkları sorunlarla baş etmekte zorlanan vatandaşlara psikologlar eşliğinde tamamen ücretsiz ve profesyonel danışmanlık hizmeti veriliyor.

GENİŞ BİR YELPAZEDE HİZMET VERİYOR

Aile Destek Merkezi ile vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi merkeze başvuru yapan vatandaşları bireysel terapi, çift terapisi, aile terapisi veya grup terapisi seanslarına alıyor. Sorun tespiti sonrası ise çözüme yönelik profesyonel destek sağlanarak her danışana özel bir yol haritası belirleniyor. Süreç boyunca danışanlar güvenli ve gizlilik esasına dayalı bir ortamda destek alıyor.

Merkezde verilen hizmetler oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Evlilik öncesi ve evliliğe hazırlık sürecinde çıkabilecek problemler, eşler arası uyumsuzluk ve iletişim eksikliğinden kaynaklanan sorunlar, anne-baba ve çocuk iletişimi, çocukluk ve ergenlik sorunları, sınav kaygısı; kaygı, stres, tükenmişlik, depresyon, mutsuzluk; fobiler, korkular; öfke kontrolü, panik atak, takıntı, aile içi şiddet, boşanma (öncesi-sonrası), boşanma sürecinin çocuklar üzerindeki etkileri gibi konularda destek olunarak yaşam kaliteleri artırılmasına yardımcı olunuyor.

Bu hizmetten yetişkinler, ergenler, çiftler, ebeveynler ve aile bireylerini oluşturan fertler yararlanabiliyor.

BİRÇOK VATANDAŞ BU DESTEK SAYESİNDE YENİDEN YÖNÜNÜ BULDU

Bu merkez ile birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi danışmalık hizmetini herkesin ulaşabileceği bir hizmet haline getirdi. Aile Destek Merkezi kurulduğu günden bu yana binlerce danışana rehberlik etti. Genciyle yaşlısıyla birçok vatandaş bu destek sayesinde yeniden yönünü buldu, sorunlarıyla baş etme gücü kazandı

DESTEK ARAYAN HERKES İÇİN AÇIK BİR KAPI

Randevu sistemi ile çalışan Aile Destek Merkezinde danışanlar başvurularını Ordu Büyükşehir Belediyesinin 444 10 52 numaralı çağrı merkezinden yapabiliyor.