Pazar günü 81 ilde CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandıkların kurulacağını söyleyip "Artık pazar günü 81 ilde kurulacak sandıklar tek değil oraya bir sandık daha kuracağız. O sandığın adı dayanışma sandığıdır" dedi.

Yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltı kararı verilen 100'e yakın isimden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu bu sabah 'terör' ve 'yolsuzluk' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını hedef gösterip "Geçmişin seyyar giyotini burada Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Bizleri yıldırmaya çalışıyor." dedi.

Pazar günü partilerinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçim sandıklarının da kurulacağını açıklayan Özel, İmamoğlu ile konuşmasını anlatıp şunları söyledi:

"Her yerden bu kirli duyumlar gelirken "Ben nerede olursam olayım o sandıklar kurulacak değil mi?" dediğinde, ben o sandığın başında olacağım. Örgütlerimizle olmamız gereken yerde olacağız. "

Yapılan iş bir darbe girişimidir. Darbe mekaniğinin işlediğini anlatmıştım. Bugünün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı geçmişte 20'ye yakın tamamı siyasi davalarda kendisine dikte edilen kararların alınmasının sağlandığı seyyar giyotin olarak gezmiştir. Dünyanın en çok gezdirilen hakimiydi. Sonra ödüllendirilip Erdoğan tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Geçmişin seyyar giyotini burada Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Bizleri yıldırmaya çalışıyor.

İstanbul'un iradesine saldırdılar.

Siz Anayasa'yı askıya alırsanız, 35 yıl önce gazete ilanı ile çağırdığınız, yüzlerce arkadaşı ile birlikte başvuran birinin evraklarını inceleyip ona diploma verdiyseniz... o üniversite doktor da mezun ediyor. O üniversite gelen bir talimatla diplomayı iptal ederken aslında dün akşam hukuk güvencesini yok etti.

"SARAÇHANEDE OLACAĞIZ"

Dün 28 kişinin de diploması iptal edildi. Onların günahı ne. Suçları İmamoğlu'nun sınıf arkadaşları olmalı. Ekrem'in yanında arkadaşları da yanar.

Buradayız bir yere ayrılmıyoruz. Dayanışma ziyaretlerini burada kabul edeceğiz. Ben Saraçhane'yim nerede olalım diye soranlar buyrun Saraçhanede'yiz diyoruz.

Çarşamba günü diplomanın iptal edilmeyeceği anlaşılınca birileri kara bağlarken birileri diplomayı iptal ettirdi. Aylardır duyduğumuz iftira ve kumpas davalarını bu sabah devreye soktular.

PAZAR GÜNÜ ÖN SEÇİM OLACAK

Pazar günü ön seçim diye bunu bugün başlattılar. Siz bizi durduramayacaksınız. Avukatlar şunu söylüyor, nezarethanenin en yüksek morallisi kendisini orada tutanlar ve İBB'ni muhafızı İmamoğlu'dur.

Sağlığı yerinde, morali yerinde, kararlığı yerindedir. 23 Mart günkü sandıkları üyelerimize emanet etmektedir.

Her yerden bu kirli duyumlar gelirken "Ben nerede olursam olayım o sandıklar kurulacak değil mi?" dediğinde, ben o sandığın başında olacağım. Örgütlerimizle olmamız gereken yerde olacağız. Artık pazar günü 81 ilde kurulacak sandıklar tek değil oraya bir sandık daha kuracağız . O sandığın adı dayanışma sandığıdır. Her görüşten demokrasiden yana olan herkes davetlidir.

CHP pazar günü aday belirleme günüdür, dayanışma sandıklarına bekliyorum.