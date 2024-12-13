Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e 360 bin TL para cezası ve 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 12.12.2024 tarih ve 27 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

Trabzonspor’un, 06.12.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor’un, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Vestel Tribünü Güney Kale Arkası Alt J numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Konyaspor Kulübünün, 07.12.2024 tarihinde oynanan Konyaspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Tribün Kuzey Alt D - Kuzey Alt E - Kuzey Alt F numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Antalyaspor Kulübünün, 07.12.2024 tarihinde oynanan Konyaspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Antalyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İhtar Cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Kuzey Üst A ve Kuzey Üst B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Göztepe’nin, 07.12.2024 tarihinde oynanan Göztepe - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor’un, 07.12.2024 tarihinde oynanan Göztepe - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 210 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Kuzey 209 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Beşiktaş’ın, 07.12.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 300 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kuzey Alt Tribün 107-108-109, Spor Toto Kuzey Üst Tribün 407-408-409, Güney Alt Tribün 120-121-122, Güney Üst Tribün 422-423-424, Baba Hakkı Doğu Alt Tribün 115-116-117-118, Doğu Üst Tribün 414-415-416-417-418 ve Şeref Bey Batı Alt Tribün 102 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe’nin, 07.12.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 480 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Misafir Tribün 404-405-406 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Sivasspor’un, 08.12.2024 tarihinde oynanan Sivasspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sivasspor’un, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Osman Seçilmiş Güney Alt Tribün C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Sivasspor’un, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray’ın, 08.12.2024 tarihinde oynanan Sivasspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray’ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 210 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Kuzey Tribün Misafir B, C, D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray’ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 360 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Galatasaray’ın, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 47 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray hakkında, 05.12.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek’in, 03.12.2024 tarihinde medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek’in, 06.12.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapmış olduğu açıklamalarında yer alan ifadelerin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,