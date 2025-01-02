Olay dün saat 02.30’da Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi meydana geldi. İddiaya göre, polis şüpheli bir araca ’dur’ ihtarında bulundu. Polis ekipleri uyarılara rağmen kaçan sürücüyü bir süre takip etti. Kaçarken aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra durdu. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 4 araçta hasar oluştu. Kaçan sürücünün araçlara çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde polisten kaçan sürücünün park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.

Kaynak: iha