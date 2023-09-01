Bu yıl Kadınlar Hentbol Süper Lig'de mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Kadın Hentbol Takımı Süper Lig'de taraftarıyla ilk kez buluşuyor. Poyrazın Kızları, sahasındaki ilk maçına Mudanya Spor Salonu'nda çıkacak.BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesindeki Poyrazın Kızları, ikinci hafta mücadelesinde 2 Eylül Cumartesi günü sahasında Görele Belediyespor’u konuk edecek.

Ligdeki ilk maçında deplasmanda Anadolu Üniversitesi’ni mağlup ederek ilk kez yer aldığı Süper Lig’e galibiyetle start veren Poyrazın Kızları, taraftarıyla buluşacağı maçı Mudanya Spor Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak.

Youtube’dan yayınlanacak karşılaşmayı Okan Erkan Yurt, Abdullah Özdeniz hakem ikilisi yönetecek.