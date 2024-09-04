Mudanya’da bir ilk olarak gerçekleştirilen ritim terapisi etkinliği büyük ilgi gördü.

Ritim terapisti Kaplan Polat, koordinatör Asuman Köseoğlu, grup sorumluları Aslı Doğan ve Mesude Durmuşoğlu’nun öncülüğünde düzenlenen etkinliğe yaklaşık 80 kişi katıldı.

İran, Bursa, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve İzmir gibi farklı şehirlerden gelen katılımcılar, müziğin ritmiyle kısa sürede kaynaştı. Etkinlik, akşamın sakinliğine doğru cam bardak ve cam şişelerle farklı sesler çıkarılarak devam etti. Etkinlikte darbuka, djembe, cajon, toprak bas darbuka, Afrika davulu ve tumba gibi enstrümanlar kullanıldı. Vatandaşlar, kapalı bir sepete koyulan sabır taşlarını alarak güzel dileklerde bulunuldu.

Daha sonra Kaplan Polat ve Asuman Köseoğlu katılımcılara belgelerini verdi. Kültür Bakanlığı’na tanıtılacak olan bu yeni terapi yöntemi, gelecekte daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefleniyor. Ritim terapisti Kaplan Polat, bu terapinin bireylerin hem zihinsel hem de fiziksel sağlıklarını destekleyeceğini vurguladı.