Ülkede Halep ve Şam'dan sonraki en önemli şehirlerinden biri olan ve "kültür başkenti" olarak bilinen Humus, muhaliflerin eline geçmek üzere.

Şiddetli çatışmaların devam ettiği bölgede muhalifler kent merkezine girmeye başladı.

Şam'dan önceki son durak olarak değerlendiren Humus'un da düşümü yaklaşırken Rusya'nın tepkisi merak konusu.

Rusya'nın Şam Büyükelçiliğinden bir açıklama yayınlanarak Rus vatandaşlarına Suriye'yi terk etme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Zorlaşan askeri ve siyasi durum nedeniyle, Suriye’deki (Rus) vatandaşlara ülkeden ayrılma imkanına sahip olduklarını anımsatırız” ifadeleri kullanıldı.