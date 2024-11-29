Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte hafriyat tırları ile kamyonları, beton mikserleri veinşaat yükü taşıyan ağır tonajlı araçlara denetim yaptı.SAKARYA (İGFA) - Şehrin merkezi bölgelerine yasak saatlerde giren, ruhsat ve sevk irsaliyesinde eksik tespit edilen araçlara işlem yapıldı.

Büyükşehir ekipleri, ayrıca ağır tonajlı araç şoförlerini yüklerin doğru muhafaza edilmesi ve lastiklerin temiz tutulması konusunda uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi,İl Emniyet Müdürlüğü ortaklığındaşehrin merkez caddelerinde hafriyat tırı ve kamyonları, beton mikserleri ile inşaat malzemesi taşıyan açık dorseli tırlara yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi.

Kent merkezinde ağır tonajlı araçlara yönelik yapılan denetimlerde, merkez bölgelerde trafiğe çıkışın yasak olduğu saatlerde kurala uymayan ağır tonajlı araçlar tek tek tespit edildi.

Ayrıca brandasız hafriyat ve mıcır taşıyarak çevre kirliliği oluşturan, trafik güvenliğini de tehlikeye atan kamyonlar durduruldu. Bunların yanında ruhsat, sevk irsaliyesi ve diğer belgelerinde ise eksik tespit edilen sürücülere de yasal işlem uygulandı.

Zabıta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Ulaşım denetim ekipleri İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Palmiye, Bosna Caddesi ve merkezi caddelerde eş zamanlı çalışma ortaya koydu.

Hafriyat kamyonları, beton mikserleri, tırlar gibi ağır tonajlı araçların evrak ve araç kontrolleri yapıldı. Sürücüler ayrıca yüklerin brandayla düzgün şekilde örtülmesi, lastiklerin ise temiz tutulması konusunda uyarıldı.