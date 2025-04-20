Bugün saat 15.00’te Matlı Spor Kompleksi Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Yeşil Beyazlılar, sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma, tribünleri tamamen dolduran 45.170 taraftarın coşkulu desteğiyle bir şampiyonluk şölenine dönüştü. Bursaspor, etkili oyunuyla galibiyeti alırken, maç sonunda hem oyuncular hem de taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.

Hakemler: Sinan Dereci, Akın Karabacak, Şeyhmus Baysal

Bursaspor: Kerem Matisli, Furkan Sakı, Mehmet Yiğit, Taha Can Velioğlu, Hamza, Yiğitali Bayrak, Furkan Özyapı (Ahmet İlhan Özek 65'), Zeki Dursun (Vefa Temel 56'), Sedat Cengiz (Furkan Emre Ünver 74'), İlhan Depe (Bora Yılmaz 56'), Tahir Babaoğlu (Muhammet Demir 56'), Hamza Gür

Bornova 1877: Mustafa Erdem Uysal, Eren Karaağaç, Mete Şentürk (Batuhan Altın 83'), Mustafa Peker, Fırat İnal, Emircan Koku (Abdullah Çınar 46'), Arda Furkan Abbak, (Efe Geçim 83') Emre Akbulut, Berkay Eyolcu (Ömer Hızıroğlu 71'), Tuğcan Alp Öztürk (Abdülkadir Kuzey 46'), Utkan Gökçen

Sarı kartlar: Taha Can Velioğlu (Bursaspor 10'), Eren Karaağaç (Bornova FK 41' ),

Kırmızı kart:

Goller: İlhan Depe (Bursaspor 25'), Muhammet Zeki Dursun (Bursaspor 46'), Abdulkadir Kuzey (Bornova FK 52'), Muhammet Demir (Bursaspor 57'), Muhammet Demir (Bursaspor 78')