İnegöl'de Kozluca Bulvarında bir kafenin ev sahipliği yaptığı turnuva, Kpoha Camping ve İnegöl Satranç Temsilcisi, aynı zamanda İnegöl Satranç Kulübü kurucusu olan Temek Başol tarafından yürütüldü.

40 sporcunun katıldığı 6 tur üzerinden düzenlenen, her yaştan katılımcının yer aldığı satranç turnuvası İnegöl’de bir ilki yaşattı.

Amatör ve profesyonel seviyede bir çok oyuncunun katılımıyla düzenlenen gecede oyuncular 1.’lik ödülü Kpoha Camping ekibinden deneyimli pilotlar eşliğinde gerçekleşecek Yamaç Paraşütü uçuşu için yarıştılar.

Eğlenceli ve bir o kadarda mücadele dolu turnuvanın sonunda;

Mert BAHÇECİ (17) 6/6 skorla gecenin 1.’si olurken

Bülent GÜMÜŞ (31) 2.

Resul KÖRÇOBAN (17) 3. oldu.

Etkinlik sonunda değerlendirmelerde bulunan Kpoha Camping ekibi, "İnegöl doğal güzellik ve olanaklarıyla doğa sporlarına oldukça elverişli. Bizlere de her yaştan ve kesimden insanı bu imkanlarla buluşturmak düşüyor. Kpoha Camping ekibi olarak İnegöl’de aynı anda extreme ve doğa sporlarında, iç mekân sporlarında ve ayrıca sosyal etkinliklerde faailet gösteren ilk ve tek kuruluş olmanın gururunu yaşamaktayız. Umarız ki beraberce bu anlayışı sürdürürüz.” dedi.

İnegöl Satranç Kulübü Kurucusu Temel Başol ise, “Çeşitli etkinliklerde tekrar buluşmak için projelerimizi oluşturduk. Gençlerimizin bu tür etkinliklerle zararlı tüm ağlardan ve oluşabilecek davranışlarından uzak durmaları için her zaman daha iyisi olmayaca çalışacağız . Turnuvaya katılım sağlayan tüm gençlerimizi tebrik ediyor, diğer etkinliklerimizde görüşmek üzere diyoruz“ diye düşüncelerini aktardılar.