Sedat Peker aleyhine çektiği YouTube videolarıyla tanınan ve bir süredir Ukrayna’da yaşayan Kürkçü’nün, yanında kız arkadaşı olduğu düşünülen bir kadınla birlikte öldürüldüğü öğrenildi.

Cansız Bedenler Araç Bagajında Bulundu

Kürkçü ve kadının cesetleri, Odessa’da bir aracın bagajında bulundu. Cinayetin sebebiyle ilgili iki ihtimal üzerinde duruluyor: İlki, Kürkçü’nün yasa dışı bahis ve kumar çeteleri arasındaki çatışmanın kurbanı olduğu; ikincisi ise olayın bir kıskançlık cinayeti olabileceği yönünde.