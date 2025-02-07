Sözcü TV’deki istifalar ve görev değişiklikleri, özellikle kanalın yöneticilerinin kararlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Alişer Delek'in kanal ile yollarını ayırmasının ardından, Genel Yayın Yönetmeni koltuğuna Özgür Çakmakçı atanmıştı. Bu değişimin ardından, kanalın kadrosunda yeni ayrılıklar yaşandı. 2025 yılına girmemizle birlikte, medya sektöründeki ekonomik zorluklar ve maaş artışları sonrası, Sözcü TV’de küçülmeye gidildiği ve bazı çalışanlarla yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sözcü TV, yeni yılla birlikte önemli bir ayrılık haberi daha verdi. Sabah Haberleri sunucusu Begüm Çamlı ve muhabir Kardelen Kocatürk ile yollarını ayırdığı belirtildi. Bu ayrılıklar, kanalın küçülme stratejisi ve iş gücü azaltma çabalarıyla ilişkilendirildi. Çamlı ve Kocatürk’ün kanaldan ayrılması, Sözcü TV'nin başka departmanlarında da benzer durumların yaşanacağına dair söylentileri artırdı.

Begüm Çamlı, İstanbul doğumlu ve 27 Eylül 1993 doğumlu bir gazeteci. Haber Global’de başladığı kariyerinde kısa sürede yetenekleriyle dikkatleri üzerine çeken Çamlı, sunuculuk alanında büyük bir ilerleme kaydetti. Sunuculuk kariyerinde başarılı bir şekilde yükselen Çamlı, 2021 yılına kadar Haber Global’de görev yaptı. Temmuz 2023’te ise Sözcü TV’ye transfer oldu. Çamlı, Sözcü TV’de Sabah Haberleri sunuculuğu yaparak izleyicilerle buluşmuştu. Ancak 2025’in başlarında gelen küçülme kararları, onun da kanal ile yollarını ayırmasına sebep oldu.

04 Şub 2025 - 23:19- Gündem

Sözcü TV’de Yeni Ayrılıklar ve Tenkisat! İki İsimle Yollar Ayrıldı,

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Sözcü TV’de Yeni Ayrılıklar ve Tenkisat! İki İsimle Yollar Ayrıldı, Çalışan Sayısında Azalma Yaşanıyor

Haber Merkezi

Haber Merkezi

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Sözcü TV’de Yeni Ayrılıklar ve Tenkisat! İki İsimle Yollar Ayrıldı,mask

Sözcü TV’de Yeni Ayrılıklar ve Tenkisat! İki İsimle Yollar Ayrıldı,

Sözcü TV’de Yeni Ayrılıklar ve Tenkisat! İki İsimle Yollar Ayrıldı,

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Sözcü TV’deki ayrılık rüzgârı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kanal, iki tanınmış ismin işine son verdiği gibi, farklı departmanlarda da personel çıkarımlarının olduğu iddiaları gündeme geldi. Bu gelişmelerin ardından, kanalın geleceği hakkında soru işaretleri oluşmaya başladı. Ekran yüzlerinden ve çeşitli departmanlardan işten çıkarmaların yaşandığı bu dönemde, Sözcü TV’nin küçülmeye gitmesi dikkat çekiyor.

Sözcü TV'deki Ayrılıklar ve Yeni Atamalar

Sözcü TV’deki istifalar ve görev değişiklikleri, özellikle kanalın yöneticilerinin kararlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Alişer Delek'in kanal ile yollarını ayırmasının ardından, Genel Yayın Yönetmeni koltuğuna Özgür Çakmakçı atanmıştı. Bu değişimin ardından, kanalın kadrosunda yeni ayrılıklar yaşandı. 2025 yılına girmemizle birlikte, medya sektöründeki ekonomik zorluklar ve maaş artışları sonrası, Sözcü TV’de küçülmeye gidildiği ve bazı çalışanlarla yolların ayrıldığı duyuruldu.

İki Ünlü İsimle Yollar Ayrıldı

Sözcü TV, yeni yılla birlikte önemli bir ayrılık haberi daha verdi. Sabah Haberleri sunucusu Begüm Çamlı ve muhabir Kardelen Kocatürk ile yollarını ayırdığı belirtildi. Bu ayrılıklar, kanalın küçülme stratejisi ve iş gücü azaltma çabalarıyla ilişkilendirildi. Çamlı ve Kocatürk’ün kanaldan ayrılması, Sözcü TV'nin başka departmanlarında da benzer durumların yaşanacağına dair söylentileri artırdı.

Sözcü TV’de Yeni Ayrılıklar ve Tenkisat! İki İsimle Yollar Ayrıldı,

Begüm Çamlı: Kariyerinin Parlayan Yıldızı

Begüm Çamlı, İstanbul doğumlu ve 27 Eylül 1993 doğumlu bir gazeteci. Haber Global’de başladığı kariyerinde kısa sürede yetenekleriyle dikkatleri üzerine çeken Çamlı, sunuculuk alanında büyük bir ilerleme kaydetti. Sunuculuk kariyerinde başarılı bir şekilde yükselen Çamlı, 2021 yılına kadar Haber Global’de görev yaptı. Temmuz 2023’te ise Sözcü TV’ye transfer oldu. Çamlı, Sözcü TV’de Sabah Haberleri sunuculuğu yaparak izleyicilerle buluşmuştu. Ancak 2025’in başlarında gelen küçülme kararları, onun da kanal ile yollarını ayırmasına sebep oldu.

Sözcü TV’de Yeni Ayrılıklar ve Tenkisat! İki İsimle Yollar Ayrıldı,

Kardelen Kocatürk: Genç ve Yetenekli Muhabir

Kardelen Kocatürk ise gazetecilik alanındaki kariyerine hızla adım atmış bir isim. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Kocatürk, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım üzerine eğitim aldı. Çalışma hayatına Birgün Gazetesi’nde başlayan ve ardından Medyafaresi.com gibi farklı platformlarda görev alan Kocatürk, televizyon haberciliği alanında da önemli deneyimler kazandı. 2020-2023 yılları arasında Halk TV’de haber muhabiri olarak çalışan Kocatürk, bir süre TGRT’de de muhabirlik yaptı. 2023’ün Şubat ayında Sözcü TV ailesine katılan Kocatürk, burada haber muhabiri olarak görev yapıyordu. Ancak 2025’in başında aldığı ayrılık kararı, onun yeni bir kariyer yoluna adım atması gerektiğini gösteriyor. Kocatürk’ün şu anda yeni iş yeri ise henüz duyurulmamış durumda.

Sözcü TV’deki bu ayrılıklar ve işten çıkarmalar, kanalın geleceği hakkında endişelere yol açtı. Fatih Portakal’ın 14 milyon lira maaş aldığına dair haberlerin ardından başlayan huzursuzlukların etkisi, bu personel çıkarımları ile daha da belirginleşti. Alişer Delek’in kanal sahibi Burak Akbay ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Sözcü TV’den ayrılması, kanalın yönetiminde de köklü değişikliklere neden olmuştu.

Yeni Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı’nın göreve gelmesinin ardından Sözcü TV, ekonomik sıkıntıların ve medya sektöründeki zor koşulların etkisiyle küçülme kararı aldı. Kanal, çalışan sayısında ciddi bir azalma yaşarken, önümüzdeki dönemde daha fazla ayrılık ve değişim yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu.

Sözcü TV’nin Geleceği Ne Olacak?

Sözcü TV’deki bu gelişmeler, kanalın geleceğine dair bazı belirsizliklere yol açtı. Ekonomik ve içsel zorluklarla karşılaşan kanal, işten çıkarmalar ve küçülme kararıyla personel sayısını azaltma yoluna gitti. Ancak, kanalın izleyici kitlesi ve iş dünyasındaki prestiji hala güçlü olduğu için, gelecekte nasıl bir strateji izleyeceği büyük bir merak konusu. Medya sektöründeki bu dalgalanmalara rağmen Sözcü TV’nin, sektördeki gücünü ve etkisini koruyup koruyamayacağı ise zamanla belli olacak.