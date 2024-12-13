Türkiye'de çeşitli sektörlerde çalışan bazı esnaf, sigortalı Suriyeli çalışanlarının geri dönmesinin iş gücü açısından sıkıntı yaratacağını belirtti. Esad rejiminin çökmesinin ardından, Türkiye'ye yerleşen ve burada tekstil atölyeleri, restoranlar, fabrikalar gibi iş yerlerinde çalışan Suriyeliler, unutulmaya yüz tutmuş birçok mesleği yeniden canlandırdı. Türkiye'ye küçük yaşta gelen ve 13 yıl süresince otomotiv sektöründe çıraklık yapan Suriyeli gençler, sanayi sitelerinde önemli bir rol üstlendi. Ülkelerinin özgürlüğüne kavuşmasıyla, Türkiye'ye minnettarlıklarını ifade ederek geri dönmeye karar veren Suriyeliler, iş yerlerinden ayrılmaya başladı. Suriyelilerin gidişi, bir yandan memleketlerine döndükleri için sevindiren, diğer yandan ise iş gücü kaybı yaşayan Bursalı sanayici ve esnafı üzüyor. Bu durumun, piyasayı ve iş yerlerini olumsuz etkileyebileceği, hatta bazı işletmelerin kapanabileceği ifade ediliyor. Resmi verilere göre, Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyeli bulunurken, Bursa'da bu sayının 170 bin civarında olduğu belirtiliyor.

"Türkiye'den Allah razı olsun"

Ülkesinde zulümden dolayı 2 defa hapse girdiğini söyleyen Ahmet Kaplan, ailesiyle birlikle 8 senedir Türkiye'de yaşıyor. İş yerinde aile gibi olduklarını belirten Ahmet Kaplan, "2015 yılında ailemle birlikte Türkiye'ye geldim. Zulüm var ben 2 defa hapse girdim. Çocuklar okula başladı Türkçeyi öğrendi. Çocuklar Arapçayı unuttu, döndüğümüzde sıfırdan başlayacağız. Suriye'yi çok özledik her şeyi bırakıp geldik. Türkiye'den memnunuz çok teşekkür ediyorum. Orası sıkıntılı olduğu için çocukları burada bırakıp mı dönmeliyiz henüz karar veremedik. Türkiye'de hiçbir zulüm görmedik, Allah razı olsun herkesten. Bu şirkette 6 senedir çalışıyorum. Şirket sahibinin gelmediği günlerde kasa bende kalıyor. Alışverişi ben yapıyorum, müşteriye ben bakıyorum. Biz burada aile gibi yaşadık" dedi.



"Bu insanlar Türkiye'de çalışsın gitmesin"

Suriyelilerin ülkelerine döndüğünde eleman konusunda ciddi sıkıntı yaşanacağını ifade eden iş yeri sahibi Osman Yalçınkaya, "10'a yakın çalışanımız var, yarısı Suriyeli. Bunların hiçbiri keyfi gelmedi, ülkeleri harap oldu zulüm olduğundan dolayı geldiler. Ülkenin durumu belli. Bütün ürünler yağmur altında ıslanmış hepsi perişan. Ama buna rağmen gitmek istiyorlar gördüğüm kadarıyla. Gitmek isteyenler var, fakat kalmak isteyen de var. Düzen kurup ailesiyle burada yerleşmiş. Eğer giderlerse ciddi sıkıntı olacak. Çünkü insan kolay yetişmiyor. Bu elemanları tekrardan nasıl yetiştireceksin. Yerli ve dışarıdan gelen işçinin ücret farkı kalmadı, hepsi eşitlendi. Bizim insanımız maalesef çalışma konusunda çok nazlı. Kendisi çalışmıyor, dışarıdan gelenin de çalışmasını istemiyor. Bu insanlar burada çalışsın derim. Çünkü iş konusunda ciddi anlamda sıkıntı olacak. Belki birçok iş yerleri kapanacak. Dükkanda satış, ürün hazırlanması, mal kabul işlerinde çalıştıracak kişi bulamayacağım işim aksayacak. Belki ben de iş yerimi kapatmayı düşüneceğim. Bu insanlar buraya çalışmaya ve üretmeye gelmiş. Bizim de üretime ve çalışmaya ihtiyacımız var. Suriyeli veya Afgan hiç fark etmez. Yeter ki samimi şekilde gelen, suç ve terör için gelmemiş bütün insanlara bizim sahip çıkmamız lazım" şeklinde konuştu.

Editör: Mehmet Sevinç