Survivor 2024 All Star kadrosu ve yayın tarihi araştırılıyor. Survivor All Star 2024 sezonu MasterChef'in sezonu tamamlamasının ardından Tv8 ekranlarındaki yerini alacak. Peki, Survivor 2024 All Star kadrosunda kimler var? İşte, detaylar

2024 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz açıklanmadı.

TV8'in en çok izlenen iki yarışma programı MasterChef ve Survivor aynı tarihlerde yayınlanmıyor. Bu nedenle, Survivor All Star 2024 sezonu MasterChef'in sezonu tamamlamasının ardından başlayacak.

Yarışmanın geçtiğimiz sezon 15 Ocak'ta başladığı düşünüldüğünde yarışmanın bu yıl da Ocak ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 için oldukça iddialı bir kadro kurdu. Unutulmaz yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalistler yer alacak.

SURVIVOR 2024 ALL STAR YARIŞMACILARI

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile Survivor All Star 2024'te yarışacak isimleri tek tek açıklamıştı. 18 yarışmacı belli olurken bugün yaptığı canlı yayınla birlikte 6 yeni yarışmacı daha eklendi.

İŞTE, SURVİVOR ALL STAR YARIŞMACILARI 2024 KADROSU…

1.Turabi

2. Nefise Karatay

3.Doğukan Manço

4. Merve Aydın

5. Yiğit Poyraz

6. Damla Can

7. Sercan Yıldırım

8. Aleyna Kalaycıoğlu

9. Ogeday Girişken

10. Nagihan Karadere

11. Nihat Altınkaya

12. Seda Ocak

13. Sahra Işık

14. Yasin Obuz

15. Gizem Memiç

16. Özgür Tetik

17. Furkan Kızılay

18. Ersin Korkut

19. Hakan Hatipoğlu

20. Bozok Gören

21. Berna Canbeldek

22. Yunus Emre Ocak

23. Seda Aktuğlu

24. Pınar Saka