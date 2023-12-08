Survivor 2024 All Star kadrosu ve yayın tarihi araştırılıyor. Survivor All Star 2024 sezonu MasterChef'in sezonu tamamlamasının ardından Tv8 ekranlarındaki yerini alacak. Peki, Survivor 2024 All Star kadrosunda kimler var? İşte, detaylar
2024 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz açıklanmadı.
TV8'in en çok izlenen iki yarışma programı MasterChef ve Survivor aynı tarihlerde yayınlanmıyor. Bu nedenle, Survivor All Star 2024 sezonu MasterChef'in sezonu tamamlamasının ardından başlayacak.
Yarışmanın geçtiğimiz sezon 15 Ocak'ta başladığı düşünüldüğünde yarışmanın bu yıl da Ocak ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 için oldukça iddialı bir kadro kurdu. Unutulmaz yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalistler yer alacak.
SURVIVOR 2024 ALL STAR YARIŞMACILARI
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile Survivor All Star 2024'te yarışacak isimleri tek tek açıklamıştı. 18 yarışmacı belli olurken bugün yaptığı canlı yayınla birlikte 6 yeni yarışmacı daha eklendi.
İŞTE, SURVİVOR ALL STAR YARIŞMACILARI 2024 KADROSU…
1.Turabi
2. Nefise Karatay
3.Doğukan Manço
4. Merve Aydın
5. Yiğit Poyraz
6. Damla Can
7. Sercan Yıldırım
8. Aleyna Kalaycıoğlu
9. Ogeday Girişken
10. Nagihan Karadere
11. Nihat Altınkaya
12. Seda Ocak
13. Sahra Işık
14. Yasin Obuz
15. Gizem Memiç
16. Özgür Tetik
17. Furkan Kızılay
18. Ersin Korkut
19. Hakan Hatipoğlu
20. Bozok Gören
21. Berna Canbeldek
22. Yunus Emre Ocak
23. Seda Aktuğlu
24. Pınar Saka