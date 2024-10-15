20 Ekim 1974'te Üsküdar, İstanbul'da doğan Yalnızoğlu, aslen Rizeli'ydi. 6 yaşında jimnastik eğitimine başladı ve futbol ile ilgilenmeye başladı. Daha sonra yüzme alanında da başarılar elde etti. Orta öğrenimini Pendik'te tamamladı.

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Yöneticilik bölümlerinden mezun oldu. Spor kariyeri boyunca pek çok başarı kazanan Yalnızoğlu, sonrasında dans ve oyunculuk alanında da adından söz ettirdi. Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı olarak görev yaptı. 2007 yılında, kendisi gibi dansçı olan Tatiana Ruichiana ile evlendi.