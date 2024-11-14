Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2024 dönemine ilişkin süt ve süt ürünleri üretim verilerini açıkladı.ANKARA (İGFA) -Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ,9 arttı.

Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,8 arttı.

TİCARİ SÜT İŞLETMELERİNCE 903 BİN 509 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi ,6 arttı, ayran üretimi %9,2 arttı, yoğurt üretimi %0,9 arttı, içme sütü üretimi %7,2 arttı, tereyağı üretimi ,9 arttı. Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi %6,2 arttı, ayran üretimi ,9 arttı, yoğurt üretimi %7,2 arttı, içme sütü üretimi %3,9 arttı, tereyağı üretimi ,9 arttı.

Bir önceki ay 933 bin 514 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında %3,2 oranında azalarak 903 bin 509 ton oldu.

Bir önceki ay 124 bin 876 ton olan içme sütü üretimi Eylül ayında %8,4 oranında artarak 135 bin 343 ton olarak gerçekleşti.

