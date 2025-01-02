

Başkan Bozbey ve beraberindeki heyetin İnegöl'deki ikinci durağı İnegöl Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Alper Taban' ı makamında ziyaret eden Bozbey, İnegöl ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Taban İnegöl'ün altyapı sorununa değinerek " Bir şehrin önce temelinden başlamak lazım. Kaldırımı, yolu tamam ama altyapısıyla ilgili problem varsa buralardan başlamak lazım. Aynı bir bina inşa ediyor gibi. Bizde bunu talep etmiştik, süreç böylelikle başladı. Alan çok büyük, çalışma yapılması gereken alan çok büyük. Burada Başkanım gördüğüm, hassasiyetimiz olan biz yapılan çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Geçen dönem ifade ettik, sadece yaşam devam ederken iş yapmak çok zor. Bir taraftan yaşıyoruz, diğer taraftan hedeflerimiz var. İçme suları yenileyeceğiz. Bazen Başkanım benim katıma su çıkmıyor gibi basınç problemlerini yok edecek çok değerli şeyler. Vatandaşlarımız o kazıların küçük etaplar halinde olması durumunda daha az etkileneceğini düşünüyorum. Mühendis arkadaşlarımızın da çalışmalarını buna doğru yönlendirmesi iş yapan arkadaşın da, hizmet alan vatandaşın da kazan kazana dönüştürecek. Toplum bizi iş yapmayı bilmiyorsunuz olarak değerlendiriyor. Aslında çalışan insanlar pratikte bu işi bilen insanlar. Vatandaş yazın toz, çamur olarak yaşıyor. Geçtiğimiz gün kızımı okula bırakırken şöyle bir durumla karşılaştım. Beyaz bir arabadan beyefendi indi, arabasının bagajını açtı plastik bir şey çıkardı. Kazılmış alanı kendi eliyle dolgu yapmaya çalıştı. Ben geldim arkadaşlarıma bunu söyledim. Dolgu kısımlarında bizde destek olalım. Alan çok büyük olduğu için, yazın sulamalarda destek olabiliriz. Bizim yağmur kanallarımız olmadığı için basit bir yağışta şişen bölgeler belli. Birilerinin bize bu konuda telefon açmasına gerek yok. O bölgelerde en azından bir temizleme yapabiliriz. İnsan eliyle de kirletilebiliyor. Vatandaşa o konuda çağrımız oluyor. Hava kirliliğinden de bahsettiniz sanayisi olan tüm bölgelerin günün sonunda geldiğinde ister istemez bu tür sorunlarla karşı karşıya kaldığını görebiliyoruz. Bu Bursa için de geçerli. Sanayisi olan tüm bölgeler İstanbul, Kocaeli için de geçerli. Burada eylem planlarını oluşturmak lazım. İmar Müdürlüğü’müze ifade ettiğim konulardan biridir. Yeni başlayan işletmeler, yapı kullanım verdiğimiz yerlerde mutlaka çevreye uyumlu, üretime geçecek olan yapıların tamamı bu şekliyle aşılamalı. Diğerlerinde de dönüşüm planı. İnegöl ve diğer sanayisi olan bölgelerimizde özellikle işletmelerin özellikle katı yakıttan çıkılması gerekiyor. Coğrafyamız çanak çeklinde olduğu için bu hava kirliliğini daha çok hissediyorsunuz. Orada şeffaf şekilde paylaşarak vatandaşımız bunu görsün, üreticimiz bunu görsün. Her mevsim, her koşulda bu hava nedir, sabah, akşam bu istatistiklerle izleyebiliyoruz. Uludağ Üniversitesi Başkanı karbon azaltımı noktasında, iklim eylem planı noktasında çalışma planı oluşturduk. Azaltım noktasında yapılması gereken çalışmalar var. Öncelikle işletmelerimiz bu konuda duyarlı olmalı. Bu şehirde yaşayan herkes bu havayı teneffüs edecek. Nerede sanayi varsa geçerli kural bu, ortak kural. Bindiği dalı keser mi insan? Bizim havaya, suya, doğaya ihtiyacımız var. Bizim belediyeler olarak Başkanım bu konuda sizden yetki alabilirsek bizde Büyükşehir’in yetkileri kapsamında katkı sunmak istiyoruz. Ben tekrar ziyaretiniz için çok teşekkür ederim, çok memnun oldum." ifadelerini kullandı.

Başkan Bozbey ise "Biz bu hızı durdurmak istemiyoruz. Hızlıca bitirip çıkmak istiyoruz ki bir an önce sağlıklı içme suyuna kavuşsunlar. Burada tabi ki bazı sıkıntılar olacaktır. Çünkü altyapı hiçbir belediye başkanının gönüllü olarak yaptığı iş değil. Önce altyapıya odaklanırız. Nitelikli olarak yaparsak üstyapıyı çözeriz. Hem İnegöllülerin sağlıklı su içmesini sağlamak gerekiyor. Suyla ilgili sorunu çözmemiz gerekiyor. Bir taraftan da asfaltlama çalışmaları devam edecek. Planlama çalışmaları şu an devam ediyor. " dedi.