İnegöl Mobilyacılar Odası’nın İNMOB Akademi başlığıyla gerçekleştirdiği eğitim seminerleri sürüyor. Geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen 3.eğitim programının konusu ‘Tasarım Tescil Davaları’ydı.



Ahşap-Der ile İnegöl Mobilyacılar Odası işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim seminerleri sürüyor. İlki ‘Tüketici Koruma Kanunu ve Mobilyacının Durumu’ başlığıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, ‘Mobilyada Maliyet’ konusu sonrası önceki akşam Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda Avukat Erdem Turan’ın sunumuyla ‘Tasarım Tescil Davaları’ konusu işlendi.

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ SÜRÜYOR

Seminer öncesi konuşan Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan; “Üyelerimizin bilgilendirilmesi, eksik konularını tamamlaması, yanlış bildiklerini öğrenmesi amacıyla 4 programlık bir eğitim çalışması başlattık. Her programda ayrı bilgiler öğreniyoruz. Yeni bilgilere ulaşıyoruz, yanlış bildiklerimiz varsa doğrusunu öğreniyoruz. Bu akşam da konumuz tasarım tescil davaları. Mobilyacılar için önemli bir konu. Bir çok davalık mesele olduğunu biliyoruz. Eskiden modelleri biz çizerdik. Herkes kendince çalışır çizer, onları üretirdi. Artık sektör büyüdü, sanayi büyüdü. Tasarımcılar çıkmaya başladı. Onlar da ayrı bir sektör oldu adeta. Mobilyacılar tasarımlarını onlara yaptırmaya başladı. Tabii bu tasarımlarda zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunlar davalık da olabiliyor. Biz de bu sıkıntıları yaşamamak için neler yapmalıyız onu öğreneceğiz bu akşam. Katılımımız geçen program daha fazlaydı, bu program da biraz düştü. Son programımızı biz her şeye rağmen yapacağız” dedi.

TESCİLLİ TASARIMLARIN KORUMA SÜRESİ 5 YILDIR

‘Tasarım Tescil Davaları’ sunumunu gerçekleştiren Avukat Erdem Turan da “Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. Tasarımlar, Kuruma başvuru yapılarak tescil edilmiş olması halinde “tescilli tasarım”, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması halinde başvuru sahibinin tercihine bağlı olarak “tescilsiz tasarım” olarak korunur. Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıl olup bu koruma süresi, tescilin beşer yıllık dönemler halinde yenilenmesi suretiyle 25 yıla kadar uzatılabilir. Tescilsiz tasarımların koruma süresi ise, koruma talep edilen tasarımın Türkiye’de kamuya ilk sunum tarihten itibaren 3 yıl olup bu koruma süresi için bir yenileme ve uzatma mümkün değildir. Bunun yanında tasarım tescili, başvuru sahiplerine ulusal bir koruma sağlamaktadır. Türkiye’de tescil edilmiş bir tasarım sadece Türkiye sınırları içerisinde korunur” ifadelerini kullandı.