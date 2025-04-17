Bankadan yapılan açıklamada, 20 Mart 2025’te ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerinin tekrar devreye alınacağı belirtildi. Açıklamada, “Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda likidite koşulları dikkatle izlenecek, yönetim araçları ise etkili biçimde kullanılmaya devam edecektir” denildi.

Merkez Bankası'nın Nisan ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde ve faiz koridorunun her iki bandında da artışa gidildi. Buna göre, bir haftalık repo faizi yüzde 42,50’den yüzde 46’ya yükseltildi. Aynı zamanda, gecelik borç verme faizi yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 41’den yüzde 44,5 seviyesine çıkarıldı. Bu kararlarla birlikte politika faiziyle üst bant arasında 300, alt bant ile 150 baz puanlık bir fark oluştu.

Hatırlanacağı üzere, 6 Mart’ta yapılan olağan toplantıda Merkez Bankası, enflasyondaki yavaşlamaya dikkat çekerek politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekmişti. Ancak 19 Mart'ta yaşanan siyasi gelişmelerin ardından piyasalarda oluşan belirsizlik nedeniyle, 20 Mart’ta olağanüstü toplanan TCMB, yalnızca gecelik borç verme faizini 200 baz puan artırarak yüzde 46’ya çıkarmıştı. Aynı toplantıda haftalık repo faizi sabit bırakılmış, repo ihalelerine ise geçici olarak ara verilmişti.