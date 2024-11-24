Ticaret Bakanlığı, yurtdışından hızlı kargo ya da posta yoluyla Türkiye'ye gelen gönderilerin son zamanlarda dolandırıcılık faaliyetlerine konu edildiği tespit edildiğini belirterek, dolandırıcılıklara karşı uyardı.ANKARA (İGFA) - Hızlı kargo ya da posta yoluyla gönderilen eşya konu edilerek yapılan dolandırıcılığa dikkat çekildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, "Dolandırıcılarca; e-posta, telefon araması, mesaj ve diğer haberleşme araçları kullanılarak "Gümrükte gönderiniz var.", “ Gönderiniz gümrükte takıldı.”, “Gönderinizin içeriğinde yasadışı madde tespit edildiğinden hakkınızda yasal işlem yapılacaktır.”, ‘’Kargonuz teslim edilemediğinden teslimi için ek ücret ödenmesi gerekmektedir.’’ gibi ifadeler kullanılarak, yapılan sahte ve aldatıcı bildirimlerle vatandaşlarımıza hesap numaraları ya da web sitesi linkleri gönderilmekte ve para yatırmaları talep edilebilmektedir. Bu nedenle, vatandaşlarımıza gelen bu tarz bildirimlere ait bilgilerin teyit edilmesi hayati önem taşımaktadır" denildi.

Posta ve hızlı kargo işlemlerinde, Ticaret Bakanlığımız birimleri ile Ticaret Bakanlığımız gümrük idareleri vatandaşlara e-posta, telefon araması ya da mesaj yoluyla bir bildirimde bulunmamakta, herhangi bir hesap numarası ya da web sitesi linki yoluyla ödeme talep edilmediğinin altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diğer taraftan, posta ve hızlı kargo işlemlerine konu olabilecek e-ticaret alışverişlerinize ilişkin Ticaret Bakanlığımızca yetkilendirilen hızlı kargo firması ya da posta idaresinden gelen bildirimlerin doğruluğunun teyidi büyük önem arz etmekte olup, Ticaret Bakanlığımızca yapılan yeni düzenleme ile vatandaşlarımıza posta ve hızlı kargo işlemlerine konu olabilecek e-ticaret alışverişleri ile alakalı olarak, posta işletmesi ve hızlı kargo firmalarınca gönderilecek bildirimlerde yeknesaklık sağlanarak, her bir işlem özelinde vatandaşlarımıza yapılacak bildirim formatı oluşturulmuştur. Aynı düzenlemede, Ticaret Bakanlığımızca yetkilendirilen ve bu bildirimleri yapmakla yükümlü olan posta işletmesi ve hızlı kargo firmalarına ait olan iletişim bilgilerinin Ticaret Bakanlığımız resmi web sayfasında duyurulacağı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu amaçla hazırlanan “https://ggm.ticaret.gov.tr/istatistikler/istatistikler” linkinde yer alan listeden, vatandaşlarımıza yapılan bildirimlerin ilgili hızlı kargo firması ya da posta idaresinin kurumsal e-posta adresi ya da telefon numarasından yapılıp yapılmadığı, bildirim içerikleri ile birlikte kontrol edilebilmektedir."